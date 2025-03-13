自由開講》連兩年酒駕肇事數六都之首 台中的「友善城市」在哪裡？

◎ 賴宥澄

台中市政府日前宣稱，根據《經濟學人》報告，台中市步行便利性「全球前50、亞洲第4」，甚至喊出「超越東京」的口號。事實上，該研究只以「民眾可在多少分鐘內步行至公共設施」作為單一便利性指標，並非全面衡量行人安全、道路品質與整體城市交通環境。更遑論在「民眾15分鐘內可步行到主要設施之比例」上，台中敬陪末座，卻被市府輕輕帶過。

這種「報喜不報憂」的作法，更反映在市府大力宣傳人本交通適宜度「達83%」，卻難以消弭外界對交通環境的疑慮。長期以來，市區騎樓被占用、人行道經常阻塞、機車汽車爭道等問題依然遍地皆是，再多「步行友善」的口號，恐怕無法舒緩市民在日常生活中真切感受到的壓力與行人險境。

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台中市連續兩年在酒駕死傷數上高居六都之首，日前又發生醫學生連人帶機車被無照酒駕者撞飛身亡憾事。（警方提供）

更令人憂心的是，台中市已連續兩年在酒駕死傷數上高居六都之首。近期又發生一名大學生遭無照酒駕撞擊致死的憾事，家屬悲痛質疑：「台中喊了那麼久的酒駕零容忍，為什麼事故還是一再發生？」當市民的人身安全屢遭威脅，市府只有在事故發生後才祭出「市長震怒」與「冰冷的統計數據」，卻欠缺前置性的預防機制，終究難以扭轉高酒駕肇事率的窘境。

此外，台中近來也頻傳公安事故，從新光三越氣爆到重大火警案、民眾輕生事件與交通意外事故接連發生，攸關城市形象與公共安全管理的各種疏漏，顯示市府對風險管控的著力似乎遠遠不夠。盧秀燕市長自詡為「媽媽市長」，理應像對待孩子一樣呵護市民的安全福祉，一個有危險，出門就可能「遭遇意外」的家，市民怎麼敢回？

自詡為「媽媽市長」的盧秀燕，面對台中近來頻傳公安事故，常以「市長震怒」並提出「冰冷的統計數據」說明，未真正解決問題，也無法讓市民安心。（資料照）

一座真正的「友善城市」，必須深化人本交通政策、酒駕防治與城市公共安全，而非僅靠拼湊數據堆砌光鮮頭銜。市政不是在演舞台劇，需要的是真槍實彈的城市規劃，唯有在政策落實、教育宣導與嚴格執行上都下足功夫，才能真正讓台中成為安全宜居、讓市民安心的城市。

（作者為台中市民、國立中興大學研究生）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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