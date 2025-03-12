自由開講》PETA觀點：「明星動物」不該成為宣傳工具 囚禁無法取代真正的保育

◎ Jason Baker

3月10日凌晨，剛來台4個月的侏儒河馬猝逝。Thabo的悲劇再一次驚醒我們，當動物被當作宣傳工具和行銷噱頭時，結果通常是悲劇。侏儒河馬在大自然中本應是夜行動物，白天多隱匿於河流與沼澤中，尋求安全的休息之所，唯有這樣的環境，才能讓他們真正健康成長。

去年11月從新加坡動物園來到台北市立動物園的侏儒河馬「Thabo」3月10日凌晨死亡。（台北市立動物園提供）

然而，在動物園的圍欄內，他們不僅無法躲避人類的干擾，還被迫在白天暴露於遊客的注視之下，忍受刺眼的陽光和寒冷的氣候，這樣的生活對他們來說，造成了持續不斷的身心壓力。

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PETA堅信，沒有任何動物應為了娛樂大眾而被囚禁於與其天性完全不符的環境。Thabo被運送到台灣的目的並非為了他的福祉，而是出於追求「明星動物」帶來的宣傳效益。

真正關心動物的人，無論您身在台灣或其他地方，都應抵制任何以囚禁動物作為盈利手段的場所。PETA隨時準備協助任何動物園將動物轉移至庇護所，讓他們擁有更符合其自然習性的生活環境。

（作者為PETA善待動物組織高級副總裁）

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