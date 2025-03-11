許美華頻道》假記者蒐情資? 罷免志工：可疑分子亂入連署站

這位自稱韓國記者（但講話中國腔）還說，「我跟你們中央說過了」；志工媽媽們說，這種用字、態度，也太支國了吧，聽到心中警鈴馬上大作。

◎許美華

多位志工媽媽今天（0310）反映，前線有突發狀況：

「最近開始出現自稱記者、但行蹤可疑的人，說要拍照採訪；其中還有人講話有中國腔，請大家提高警覺。」

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有罷免志工反映，表示最近開始出現自稱記者的可疑人士會到連署攤位說要拍照採訪。圖為志工利用假日在風景區及人潮熱點宣講及發傳單。（資料照）

尤其是前線志工，務必互相提醒、時刻小心，保護自身及現場民眾安全及隱私，並留意珍貴的連署書文件。

自稱韓國記者口操中國腔 硬要入內拍攝

今天收到某固定連署據點志工媽媽的訊息，某個現場情境是這樣的：

「剛剛有個自稱韓國記者的人

（但講話中國腔）

進來說要拍我們裡面

當時有民眾在連署，我們跟他說不方便，怕拍到民眾隱私

後來他有點火大，說這裡是公開的，為什麼不能拍？

最後他森77的離開了

本來有留一張名片，後來也拿走了

請大家多注意小心」

這位自稱韓國記者還說，「我跟你們中央說過了」；志工媽媽們說，這種用字、態度，也太支國了吧，聽到心中警鈴馬上大作。

前線志工別落單 遇到異狀要謹慎

大八免愈燒愈旺，有些固定連署站，也開始出現奇怪的人。

為了安全起見，現場排班志工除了不要落單之外，對於形跡可疑的訪客身份，也要充分驗證，最好跟工作單位確認。

如果來訪者自稱記者，建議除了名片之外，也請他出示工作證、記者證，打電話詢問該單位才放行。

罷免行動升溫，出現怪事也越多，志工互相提醒注意。圖為多個罷免團隊，前往中選會領取二階連署書。（記者叢昌瑾攝）

不知道這些奇怪的人到底是真的記者，還是帶著特別任務來搜集情報的，請前線志工務必謹慎以對，非常時刻，我們寧可過度小心。

台灣人堅強、團結，不怕！

大八免慧成宮！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書





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