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自由開講》麻煩製造者阿共搞事 愛拿「台灣問題」甩鍋

2025/03/16 19:30

◎ 林宇馨

近年來，中共不僅在南海擴張軍事據點，更頻繁在台海周邊製造緊張局勢。中共軍機與軍艦2月26日大舉侵擾台灣周邊空域與海域，並無預警在距離台灣南部僅40浬的國際水域進行軍事射擊演習，嚴重威脅國際航行安全。這種違反國際規範的行徑，顯示中共對國際法規範的漠視，無論是南海、台海或東海，都已成為中共擴張野心的對象。

共軍2月26日無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域。我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）共軍2月26日無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域。我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

此外，中共利用經濟脅迫，對與其立場不同的國家、企業施壓，從澳洲的煤炭禁運、對立陶宛的經濟報復等，在在顯示中共企圖以強權手段重塑國際秩序的野心，此舉已讓全球各國對中共蠻橫無理的行為提高警覺。

中國的房地產泡沫破裂導致恆大、碧桂園等大型企業倒閉，地方政府債台高築，企業倒閉事件頻傳，此時，中共國防部發言人吳謙公開對台放話「早晚要來收了你們」，試圖恫嚇台灣社會。筆者認為，中共於經濟低迷、青年失業率飆升、地方財政危機四伏、民怨沸騰之際，刻意加強對台灣的軍事威嚇，藉此轉移國內焦點，塑造共同的「外部敵人」凝聚內部團結，企圖讓中國民眾的憤怒轉向台灣。

中國經濟低迷，青年失業率飆升，在民怨沸騰之際，刻意加強對台灣的軍事威嚇，藉此轉移國內焦點，企圖讓中國民眾的憤怒轉向台灣。（美聯社）中國經濟低迷，青年失業率飆升，在民怨沸騰之際，刻意加強對台灣的軍事威嚇，藉此轉移國內焦點，企圖讓中國民眾的憤怒轉向台灣。（美聯社）

2025年適逢二戰結束80週年，歷史清楚地告訴世人，任何侵略與擴張的政權最終都逃不過失敗的命運。當年納粹德國與軍國日本憑藉軍事威嚇，試圖改變世界秩序，最終迎來毀滅性的結局。如今，中共正重蹈上述侵略者的覆轍，無論是在台海、南海，還是對周邊國家的挑釁，這種破壞穩定的行徑終將遭到國際社會的反擊。

面對中共的挑釁與威脅，台灣需要加強自身國防，積極與民主國家合作，共同遏止中共的擴張野心。美國、日本、澳洲等國已紛紛強化印太戰略，提升對台支持力度，而歐盟國家也逐漸看清北京的真面目，開始採取更為強硬的對中政策。國際聯盟的力量，是台灣維護和平的關鍵後盾

中共的威脅不會停止，但歷史與現實都證明，極權政權的擴張無法持久。台灣人民必須團結一致，堅定守護民主價值，不被中共的恫嚇所動搖，並與國際夥伴攜手合作，共同對抗世界最大的「麻煩製造者」——中華人民共和國

（作者為學生）

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