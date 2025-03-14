自由開講》感謝「護國神山」用晶片捍衛台灣

◎ 常遇秋

根據《自由時報電子報》「台積電再投資美國3.3兆建5廠 川普：若中國侵台『是災難』」之報導，美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家，宣布台積電將在美國再投資1000億美元，這是必然之舉。

台積電再投資美國3.3兆建5廠，是替台灣買保險，感謝這座「護國神山」！

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台積電董事長魏哲家，日前在白宮宣布將在美國加碼投資1000億美元建5廠。（法新社）

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，2月28日在白宮發生爭執，不歡而散。川普政府日前表示，下令暫停向烏克蘭交付所有美國軍援，這是後續效應，台灣該引以為戒。

「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）早就談到台灣的重要性及高風險性，美國怎可能不知道？台灣政府唯一要努力的是讓「台積電」在台生根，整個高科技產業鏈留在台灣，不要變成「美積電」，更不要變成「中積電」！

中國的「灰犀牛」效應，早已浮現，許多國人醉生夢死，連大幅提高國防經費來自保，都還猶豫不決，只想奢望美軍來護台，這是痴人作夢！

根據國外《1945》（19fortyfive）網站報導分析，「第三次世界大戰」5大地區，包括烏克蘭、台灣、伊朗、朝鮮半島…。其中，「烏俄戰爭」已經3年，「台灣」也在戰爭的高危險名單中，亟需政府提出更加積極作為。

對內，政府要與反對黨加強溝通，在軍購上盡速過關，以及持續國防自主，例如「國機國造」與「國艦國造」；對外，「台積電」在不變成「美積電」原則下，政府可以加碼投資或補助台積電，並與美國建立良好關係，持續對美軍購先進武器，讓台灣變成「刺蝟島」，無人敢侵犯。

（作者為教育工作者）

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