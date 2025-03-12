自由開講》給年輕球員舞台 將成台灣隊主力

◎ 李政達



在全國球迷引頸企盼下，2月25日晚間於大巨蛋開打的經典賽附加賽，終場台灣以6：3擊敗強敵西班牙，取得A組晉級正賽的第二個名額（另一個名額是贏得三勝的尼加拉瓜隊）。

台灣隊6:3擊敗強敵西班牙隊，挺進明年經典賽正賽，全員開心慶祝。（資料照）

這場比賽一開始呈現拉鋸，先攻的我們只要一得分下半局對手也緊追在後，賽況陷於膠著，直到關鍵的第六局西班牙三壘手出現兩次暴傳奉送我們兩分，比數才稍微拉開。大聯盟的國籍認定寬鬆，僅一名在西班牙出生的球員，全隊幾乎均是拉丁裔身經百戰的好手，無怪乎以年輕球員為班底的台灣隊在首戰會以5：12的大比分見負。

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前三戰我們僅贏了南非一場，得點圈打擊多次繳白卷，分數總是無法進帳，批評聲浪四起，罵聲連連。幸賴教練團運籌帷幄讓狀況較佳的四名投手留到關鍵的一戰才精銳盡出。不僅壓低了對手的得分，四名均齡不到25歲的投手展現身手，先發3局失2分的莊陳仲敖，投3.1局飆5K的徐若熙，連續三振化解滿壘危機年僅20歲的孫易磊，及9局下用三次三振關門成功的終結者曾峻岳，都讓我們看見未來國家隊的希望。

此外，腳程奇佳跑出場內全壘打，台西之役美技飛撲接殺的宋晟睿，和手感火燙打出全隊之冠8安的王博玄都有亮眼的演出。與雖僅30歲出頭卻已是台灣隊「賢拜」的「台灣隊長」陳傑憲、「國防部長」張育成的組合，老將新枝攜手在關鍵一戰打出令人激賞的結局。

年僅20歲的孫易磊，以連續三振化解滿壘危機。（資料照）

參加這次資格賽的目標無非是取得正賽門票，在前兩場打下一勝一負後，教練團即鎖定無論對手是誰，必須贏25日的附加賽才能晉級，所以無視贏球壓力，讓每位入選的新秀都有上場發揮的機會。全隊僅隊長陳傑憲打過12強，但新一批國手經歷大賽的洗禮累積實戰經驗後，日後必可成為可用之兵，教練團也會有更多元的選擇。

策略成功不僅讓年輕球員適應短期杯賽的高張力，有發揮的舞台達到練兵的效果，更重要的是經典賽門票入袋，也讓網路酸民閉嘴，一舉數得，教練團可謂用心良苦。以曾豪駒、林岳平、王建民、高志綱、彭政閔…等人所組成的教練陣容，帶領台灣隊打出有別以往的新氣象，深值我們給予大大的掌聲鼓勵！

（作者為科大體育講師）

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