自由開講》美中對抗下 台美經濟與戰略關係的強化

◎ 林正二

日前美國總統川普與台積電董事長魏哲家於白宮，聯合宣布台積電將在美國擴大投資1000億美元，川普並在國會發表國情咨文，大讚台積電，全球矚目。這是台灣的驕傲，是有史以來最強健的台美「互利共生」關係的建立，台灣已成為世界的台灣。由於台美緊密的利害關係，未來美國應會加強協助我國抗中保台，以維護台海的和平安穩與美國的政經利益。

川普（中）與魏哲家（右）於白宮聯合宣布台積電將在美國擴大投資1000億美元，全球矚目。（路透）

川普第一任期因中國不斷擴張武力，衝擊美國在西太平洋的戰略與政經利益，美中關係轉變為對抗後，這幾年美中對峙越趨激烈。川普再度執政後，任命抗中鷹派魯比歐、赫格塞斯為國務卿與國防部長，美政府仍以美中對抗為對中策略的主軸。配合美國的策略，政府宣佈提升國防經費為GDP的百分之3後，更跟台積電密切溝通商討，在根留台灣、確保台灣先進製程技術不外流原則下，台積電為因應蘋果、輝達、高通與超微等客戶大量的需求，決定擴大美國投資，以擴大全球市場，並持續擴展台灣11條生產線的產能，仍是以台灣為主要的晶片產製地，毫不影響台灣在全球半導體產業鏈的關鍵地位。

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台積電董事長魏哲家在賴總統陪同下於記者會中明確表示，台積電在美增資擴廠，完全是因為美國需求已滿、供應量不夠，應客戶需求而擴增產能，但這只佔台積電全球產能的十分之一，毫不影響台灣持續進行11個生產線的投資擴廠，因為台灣的產能還是不夠，必須繼續投資擴廠，增加產能。

台積電董事長魏哲家（右）與賴清德總統召開記者會，說明台積電在美增資擴廠，毫不影響台灣持續進行11個生產線的投資擴廠。（歐新社）

美中近年的對抗，已由軍事、外交擴及經濟與高科技領域，川普政府於3月4日在中國所有現有關稅的基礎上再增加10%，預期未來美中貿易戰將再度展開；在美中激烈競爭下，美國將持續限制機敏的高科技產品與相關物品輸往中國。在此情勢下，台積電在美國增建3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心，將讓美國在美中經濟與軍事戰略競爭中保持優勢地位。

經濟方面，台積電在美國增設工廠，在更先進的高階晶片製程技術仍留在台灣的原則下，美國仍需透過我國的協助方可獲得更先進的晶片，台灣可望在經濟上跟美國建構更緊密的「互利共生」關係，經由協助美國研製高階晶片，美國在未來工業革命與國防、自動汽車、航太、AI等產業發展上將更超越中國。

在軍事戰略方面，美國晶片製造能力的提升，將有助於美武力的增強。由於中國對西太平洋的安全威脅越來越嚴重，川普就任沒多久，即於2月間跟日本首相石破茂會面，重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。此外，川普更急於結束烏俄戰爭，將美國軍力以及對烏克蘭的援助，轉移至印太區域，以制衡中國的武力擴張。

針對中共警告美國已準備好打「任何類型的戰爭」，美國國防部長赫格塞斯回應，美方已為戰爭做好準備！（路透）

最近中共對美國不斷提高貿易關稅的舉措做出反擊，警告美國，中方已準備好與美國打「任何類型的戰爭」。美國防部長赫格塞斯隨即回應，表示美方已為戰爭做好準備後，中共卻縮回去，表示我們打不贏這場戰爭。由於台灣地緣戰略與海運地位的重要性，在未來台美經濟利益更緊密的情形下，美國因為台積電的擴廠，除可建造更精密的國防武器，增強西太平洋的軍力遏阻中國侵台外，為維護半導體產業鏈的完整，將會加強對我國的軍售，並強化台美軍事人員的訓練與合作，以提升雙方「抗中保台」的力量，維護台美的政經利益。

（作者為退休駐美外交人員）

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