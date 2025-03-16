識眾寡之用》未規定「身分期間」／立委選後增1.3萬原民 能投罷免票

罷免案的先決條件是當選，也造成當選由單一時間事件、變為連續時間事件。連續時間的連帶影響，是選舉、罷免兩次投票的「選舉人名冊」並不相同。

◎ 陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

近期全國發起許多罷免立法委員的連署，其中罷免原住民立委的提議人數不足，現正處於補件期。

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罷免案的先決條件是當選，也造成當選由單一時間事件、變為連續時間事件。連續時間的連帶影響，是選舉、罷免兩次投票的「選舉人名冊」並不相同。

罷免原住民立委的提議人數不足，現正處於補件期。（資料照）

根據《公職人員選舉罷免法》（以下簡稱選罷法）第82條規定，罷免案選舉人總數，以「被罷免人當選時」（以下簡稱當選日）原選舉區之選舉人總數為準。但實際能投票罷免的選舉人，其年齡及居住期間之計算，以「罷免案提出日」（以下簡稱罷免提出日）為準。

選罷法對於選舉人名冊編造，有明確規定：投票日前20日已登錄戶籍登記資料，依規定有選舉人資格者，一律編入名冊（選罷法第20條）。今選舉人資格規定有兩項，第一是「年齡」：中華民國國民年滿20歲（憲法第130條），第二是「居住期間」：投票日4個月前戶籍遷入（選罷法第15條）。簡單來說，就是選委會會在投票日20天前，整理出投票日前一天時，選區內年滿20歲且戶籍遷入滿4個月的國人名冊，成為選舉人名冊（選罷法第4條）。

今日選罷法中選舉人名冊並未以罷免投票日作為基準，是因為選舉人4個月前戶籍必須遷入的規定，已讓罷免提出日與罷免投票日的選舉人，完全相同（選罷法第80條、第87條）。但今日的選罷法並沒有規定「身分期間」，若此次原民立委罷免案宣告成立，將首次出現罷免提出日、與罷免投票日選舉人不同的混亂狀況。

在此所謂「身分期間」，是指「非原住民申請取得原住民身分」期間（原住民申請拋棄身分幾乎沒有）。選罷法第16條規定：「原住民公職人員選舉，以具有原住民身分並有前條資格之有選舉權人為選舉人。」依照選罷法，即使在罷免投票日兩天前取得原住民身分，也能投原民立委罷免票。

恐形成選舉時未具投票權 卻能罷免原民立委

選罷法缺乏對於「身分期間」的規定，使得原民公職選舉將發生當選日、罷免提出日、罷免投票日三種選舉人名冊。

此屆立委選舉投票日為2024年1月3日，依照中選會公布該次立委選舉資料，平原選舉人為21萬0,036人，山原22萬8,164人。此人數亦為罷免投票選舉人總數（選罷法第82條）。報載此次原住民立委罷免案在2月3日提出，則1月底的原住民人口最接近罷免案提出日的選舉人數。截至2025年1月底，全國年齡超過20歲的原住民，平原21萬5,908人，山原23萬5,175人。較2024年1月3日當選時選舉人數，平原增加5,872人，山原增加7,011人。

在之前〈2024年原住民人口年增率3.84％為歷年之冠〉投書中，我證實這些增加人數絕大多數都是當選日後才申請取得原住民身分，因年齡超過20歲原因計入者極少。因此，這增加的近1萬3千位罷免選舉人，都是當選日後才外加。這外加的1萬多選舉人，都能投原住民立委罷免票。

必須格外強調，這外加的1萬多選舉人，選舉時投的是非原住民立委（區域立委）。選舉投票時不是投原住民立委，罷免投票時卻能罷原住民立委。更因為選罷法未設計身分期間，即使原民立委罷免提出日2月3日已固定，至今罷免選舉人仍持續增加。

對於選罷法中「身分期間」的修法應具體推動，以避免罷免混亂發生。（資料照）

因以上選罷法的疏漏，若此次原住民立委被罷免，被罷免人提起選舉無效之訴，甚至以此提出緊急處分，司法未必不會支持。

為此，對於選罷法中「身分期間」的修法應具體推動，以避免罷免混亂發生。身分期間的嚴格程度，甚至應該比居住期間更為嚴格：未曾列為原住民公職人員選舉投票選舉人者，不得列為罷免投票選舉人。

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