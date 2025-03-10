自由開講》當心「心理戰」！

◎ 沈伯洋

過去，我的研究主要圍繞「輿論戰」（認知作戰），分析中國如何透過假訊息、陰謀論，滲透台灣社會、影響民眾輿論。去年，我開始聚焦「法律戰」，研究中國如何在國際上弱化台灣主權、擴張自身的執法權限，並運用法律作為工具，達到政治目的。金門水域的主權爭議、傅崐萁團員赴港後遭中國逮捕，都是具體案例——這不只是法律問題，而是台灣當前的「送中」時刻。



然而，台灣較少關注的是中國「三戰」策略中的最後一環——「心理戰」。

中國正對台灣發動「心理戰」，透過對特定人士無休止的抹黑攻擊，成功轉移公共議題焦點。圖為國民黨日前召開記者會，質疑「曹興誠及黑熊學院疑遭紅色勢力滲透，試圖發起大罷免搞爛台灣民主」。（資料照）

心理戰與輿論戰不同。輿論戰的目標是影響民意，改變大眾對台灣與中國的認知；而心理戰則是針對個別政治人物、軍人、決策者等，施加精神壓力，使其懷疑自身、失去行動力，最終被迫陷入防守、無法有效推動原本的議程。心理戰的核心手法並不是辯論政策，而是透過無休止的個人攻擊，讓決策者陷入疲於奔命的狀態，無暇專注真正重要的事務。

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這樣的戰術並不新鮮。過去幾年，中國針對香港民主派、澳洲國會議員、美國政府官員，都發動過類似的心理戰。手法包括先針對目標人物展開密集抹黑，使其信用受損、在社會上孤立，接著轉移媒體焦點，讓被攻擊者不斷應對莫須有的指控，而無暇處理實質議題。這類攻擊往往帶有「無解的指控」——當受害者試圖澄清時，抹黑者便轉而指責對方「顧左右而言他」；當受害者憤怒回應時，又被批評為「氣急敗壞」；當受害者選擇沉默，則被解讀為「默認」。最終，受害者的形象不斷被削弱，而真正的公共議題則被成功轉移焦點。

這樣的模式，如今正在台灣上演。

針對藍白、新黨與中共提出房產、綠卡、學歷造假、美國間諜等指控，立委沈伯洋秀出證據反抹黑。（記者塗建榮攝）

在短短三週內，國民黨、民眾黨、新黨與共產黨四合一攻擊，對我發動了鋪天蓋地的心理戰。這些攻擊並非針對我的政策立場，而是毫無邏輯的個人攻擊——編造不存在的房產、指控我持有美國綠卡、質疑我的學歷造假、說我是美國間諜，甚至散播「黑熊學院計畫攻擊台積電」的荒謬謠言。這些標準的「中國敘事式指控」沒有任何事實依據，但卻佔據了媒體版面，使真正的公共議題被掩蓋。

這類手法的目的十分明確，除了施加壓力，也順道帶動輿論，讓真正的爭議消失。這三週內，李彥秀的房產問題、徐巧芯丈夫的賭博案、凌濤的性騷擾疑雲、傅崐萁帶團赴港後團員遭中國逮捕、花蓮的查水表爭議，乃至於葉老師被暴力架走的事件，都被成功模糊焦點。

個人事小，台灣事大。接下來的大罷免行動，心理戰必然會被大量使用，攻擊對象也將擴大到領銜人、志工、協助團體，甚至是每一位願意參與的公民。台灣過去較少面對如此系統性的心理戰，因此社會對此並不熟悉，許多人可能會因此感受到壓力、甚至自我懷疑。但我們必須認清這場戰爭的本質——這是一場心理戰，而心理戰的破解方式，就是讓個人不再是單獨的個人，而是更大的集體。

心理戰的破解方式，就是讓個人不再是單獨的個人，並凝聚更廣泛的公民力量，讓攻擊無法集中在個別人士身上。圖為「山除薇害」批國民黨用政治勢力肉搜公民，將會長出更多的「阿美」。（取自「山除薇害」臉書）

接下來要注意的：第一，凝聚更廣泛的公民力量，讓攻擊無法集中在個別人士身上，使心理戰的效果被削弱。第二，當媒體焦點被轉移時，我們應該警覺，並主動將討論拉回真正重要的議題：「國民黨與民眾黨不願面對的爭議是什麼？」第三，參與罷免、改革的公民，需保持心理韌性，不陷入無謂的自我懷疑，並照顧好彼此的情緒。

這場戰役，是中國三戰全面滲透台灣的實驗場。不過，這場戰役，我們不能輸，也不會輸。

（作者為立法委員）

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