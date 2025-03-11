自由開講》陽明山國家公園「方便」不方便

◎ 程仁宏

趁著假期且正值春暖花開之際，赴台灣離都會區最近最「方便」到達的陽明山國家公園踏青，結果從苗圃到七星公園內急「想方便」時竟發現「不方便」，原來七星公園的廁所進行整修，廁所封閉完全不准使用，但是又沒有讓遊客「方便」之處，看到不少國外的遊客搖著頭繞著封閉的廁所繞圈，想「方便」又不能「方便」，這是國家公園該有的作為嗎？

陽明山國家公園是國內外遊客旅遊踏青首選景點之一，然而園區內七星公園整修廁所，將整個廁所封閉，又沒有配套措施，讓遊客相當不便。（資料照）

陽明山國家公園是我國設置的第三個國家公園，1985年成立管理處，由內政部國家公園署管轄，前身為台灣日治時期成立之大屯國立公園。陽明山原名草山，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山等範圍之山區，本園區以大屯火山群為主體，地質構造由火山岩和沉積岩所組成，外型特殊的鐘狀火山、火山口和火口湖，構成特殊的地質地形景觀，區內的大油坑、小油坑、馬槽、大磺嘴等地，都可見到強烈的噴氣孔活動，形成火山活動的特殊景觀。

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陽明山國家公園多樣的地形及繁茂的植被，提供了各種動植物絕佳的覓食、活動和棲息場所，進而孕育了豐富動物群聚，也發現許多珍貴的保育類動物棲息，故陽明山國家公園成為國內外遊客旅遊踏青的首選景點之一。

七星公園位於冷水坑後山、七星山東峰南側山麓，為一寬闊平緩的坡地，視野極佳，可遠眺台北盆地，公園內有中國式凉亭及大片草原，公園入口處即為七星山之登山口，不少爬七星山的登山客，即以七星公園為休息補充體力及「方便」之處，因此設置了廁所方便民眾「方便」。

陽明山國家公園園區內的七星公園整修廁所，提供給遊客更好的「方便」場所，應是美事一樁，但是為了整修廁所，竟然將整個廁所封閉不准使用，又沒有配套措施，諸如提供簡易型流動廁所或男女廁所輪流整修等，讓遊客乘興而來，敗興而歸，「想方便不方便」，國家級的公園竟如此對待遊客，期盼內政部及國家公園署能提升國內旅遊的品質，「政府的小事，就是民眾的大事」。

（作者為消基會名譽董事長、華夏文教基金會董事長）

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