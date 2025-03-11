沈榮欽國際視野》美國與加拿大關係瀕臨崩潰

川普對加國領土一直有野心，當他被記者問及是否會使用軍事力量吞併加拿大，使其成為美國第51個州時，川普回答說，他將使用「經濟力量」達成目的。

◎ 沈榮欽

自從美國總統川普在海湖莊園稱呼加拿大總理杜魯多為加拿大州州長後，川普並未停止，兩國關係現在不僅已經到了戰後最低點，而且正朝向崩潰急駛。

美加兩國關係現在不僅已到了戰後最低點，且瀕臨崩潰邊緣。（彭博檔案照）

川普後來不僅在公開場合稱呼加拿大總理為美國的州長，現在更命令白宮發言人公開使用州長稱呼加國總理，如此公開侮辱他國領袖，尤其是對盟友加拿大，在美國歷史上僅見，即使對獨裁國家領袖都不曾發生。

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但是對於川普而言，這僅僅是開始。

對加拿大人來說，川普對加拿大發動貿易戰的原因使終成謎，幾乎所有川普公開表達的原因，都被證實是謊言。

芬太尼：美國僅有不到 0.2% 芬太尼來自美加邊境，而且自加拿大加強邊境管制過後，更減少到區區數磅，考量美加邊境長度，這大概已經是極限了。

美國僅有不到 0.2% 芬太尼來自美加邊境。圖為美國緝毒局化驗室展示芬太尼。（美聯社檔案照）

非法移民：美國僅有不到 1.5% 非法移民來自美加邊境，而且自加拿大加強邊境管制過後，更大幅減少。

貿易赤字：川普的 2000 億美元補貼是謊言，考量加拿大是美國第一大貿易夥伴，卻只有第九大貿易赤字，此比例極低。而且其中主要是能源所致，如果美國不向加拿大購買能源，雙方貿易赤字立刻對調。

汽車生產：川普搞錯數字，而且已經發現錯誤，而暫緩實施。

銀行管制：美國有 15 家銀行在加拿大營業，川普的說法沒有根據，而加拿大對銀行管制較美國嚴，也是加國金融風暴較低的原因之一，加國不願遵循美國管制法令。

乳製品管制：加拿大的確保護乳製品，但是對農產品補貼各國皆有，當初在川普要求重新更改的 USMCA 中已經討論。

另外美國財政部長 Scott Bessent 曾經表示，希望加國和美國一起對抗中國，加拿大財政部長 Dominic LeBlanc 同意加拿大與美國一起制訂新措施，防止中國商品傾銷北美市場。

於是原因只剩下：川普有意併吞加拿大，而正是他的「天命」讓歷史學家感到不安。

自從川普稱呼加拿大總理杜魯多為加拿大州州長後，美加關係就回不去。（法新社檔案照）

川普於 2 月初與杜魯多的通話中，川普質疑兩國於 1908 年確定加拿大和美國邊界的條約的有效性，並表示他希望「修改疆界」，不過加國總理根據歷史與法律駁斥。

川普對加國領土一直有野心，當他被記者問及是否會使用軍事力量吞併加拿大，使其成為美國第51個州時，川普回答說，他將使用「經濟力量」達成目的。

現在看來，這才是川普發動貿易戰的真正目的，因此他在發動貿易戰時表示，只要加拿大成為美國一州，就不必承擔關稅，也會獲得更多安全保障。

美國商務部長 Howard Lutnick 與加拿大財政部長 Dominic LeBlanc 通話時，Lutnick 談到川普有意撕毀目前關五大湖水域控制權的現有協議，讓美國可以控制五大湖區域。此外，在競選期間，川普曾兩次建議在加州使用加拿大不列顛哥倫比亞省的水，這樣加州就不會缺水。不過目前兩國並未正式談及此事。

此外，Lutnick 還提到川普對於「五眼聯盟」的不滿。《金融時報》報導白宮高級顧問彼得・納瓦羅主張加拿大退出「五眼聯盟」，不過納瓦羅出面否認。但是有報導指出，的確有這樣的建議文件目前正在白宮內部流傳。

Lutnick 也提到川普正在重新考慮兩國軍事合作，包括北美防空司令部（NORAD）。不過國務卿魯比歐隨後出面闢謠，向加拿大保證，這件事絕不會發生。

事實上，川普正計劃在北美建立「金色穹頂」飛彈防禦系統的研究，作為美國下一代防禦彈道飛彈、超高音速飛彈、先進巡航飛彈和其他空襲的系統，加拿大正參與此項系統的研發，因此魯比歐的說法似乎得到印證。

歷史上，1845 年美國吞併德州以及 1848 年爆發美墨戰爭之後，美國對加拿大領土的興趣隨之高漲。

1865 年美國內戰的結束隔年，被稱為芬尼亞兄弟會的愛爾蘭叛軍兩次入侵了加拿大自治殖民地。

1866 年美眾議院提出的吞併法案授權美國總統吞併加拿大。（取自貼文）

同時，一項吞併加拿大的法案在美國國會被提出：1866 年眾議院提出的吞併法案授權美國總統吞併加拿大（見圖）。

不過由於美國南部滿目瘡痍，內戰的慘痛教訓仍未消散，多數美國人無意向北擴張，因此該法案未經投票就夭折了。

而加拿大政治領袖隨即在隔年（1867 年）選擇了聯邦。在政治聯盟之後，由英國修建的邊境防禦工事得到了改善，並建立了一支龐大的民兵隊伍。

1870 年，加拿大政府從哈德遜灣公司手中購買了魯珀特地和西北地區，將新國家的邊界向西擴展，並搶先美國實現對該地區的主權要求。

於是曼尼托巴省於 1870 年成立，不列顛哥倫比亞省於 1871 年成立為省。十年後，加拿大太平洋鐵路建成。

當時這一切，都是加拿大人以某種方式，對美國昭昭天命運動的回應。

無論如何，川普對於加拿大和格陵蘭領土的野心似乎十分真確，由於歷史先例，正是歷史學家對他的「天命」感到不安的原因。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書







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