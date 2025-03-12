李忠憲的思考》「荷蘭病」到底是什麼？

台灣有「荷蘭病」嗎？有人問：「台積電賺那麼多，台灣會不會像荷蘭一樣掛掉？」答案是——不會。

◎ 李忠憲

有人亂賣弄名詞，一般人也搞不清楚狀況，國家的「荷蘭病」簡單來說就是個人的「樂透詛咒」。舉例說有一個人叫做 「阿賢」——原本是個勤奮努力的上班族，突然中了十億元樂透。

國家的「荷蘭病」簡單來說就是個人的「樂透詛咒」。示意圖。（台彩提供；本報合成）

剛開始他覺得人生圓滿了，結果：

1. 朋友變多了——各種「失散多年的親戚」紛紛出現，借錢、投資、合夥開店，各種理由齊發。

請繼續往下閱讀...

2. 花錢如流水——超跑、豪宅、名牌，錢像紙一樣燒，還以為永遠花不完。

3. 工作變成「以後再說」——以前再怎麼努力也只賺死薪水，現在有錢了，誰還想上班？結果幾年後發現，錢燒光了，技能荒廢了，朋友也跑光了。

這就是「荷蘭病」——一個國家突然獲得大量財富，結果反而讓經濟失衡。

這個病名的由來？故事要從1959年的荷蘭說起。當時他們在北海發現了大量天然氣，這筆「天降橫財」帶來了巨額外匯收入，讓荷蘭盾（當時的貨幣）一路飆升。這看起來像是好事，但結果卻不太妙：

1. 本國貨幣變貴了——進口商品變便宜，出國旅遊變划算，但出口變困難，因為外國人買荷蘭製造的東西要花更多錢。

2. 傳統產業慘了——天然氣賺大錢，大家都往這個產業跑，製造業等其他行業開始凋零。

3. 景氣「假繁榮」——當天然氣價格下跌時，荷蘭才發現，除了天然氣，其他產業已經被養廢了，經濟出現大問題。

有人問：「台積電賺那麼多，台灣會不會像荷蘭一樣掛掉？」答案是不會。（路透檔案照）

台灣有「荷蘭病」嗎？有人問：「台積電賺那麼多，台灣會不會像荷蘭一樣掛掉？」答案是——不會。



• 新台幣沒有暴漲到害死其他產業：台灣政府長期透過貨幣政策維持匯率穩定，沒有出現極端升值的情況。



• 半導體帶動整個供應鏈，而不是獨吞資源：台積電的成功不只是它自己好，還帶動電子、精密製造等相關產業

一起成長。

• 台灣的產業靠技術，而不是靠挖礦：荷蘭病主要發生在依賴天然資源的國家，而台灣是靠技術與研發驅動，與純靠「天上掉下來的財富」完全不同。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法