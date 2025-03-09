矢板明夫觀點》點亮後山勇氣 到花蓮向葉霸老師致敬

現在大家看到葉老師這麼勇敢，就不再害怕了。陳財能還說，「這麼多年來，大家還生活在”花蓮王”統治下的威權時代。這次的大罷免，也是花蓮的民主化運動」。

◎矢板明夫

今天（0308）早上五點半我就從家裡出發，趕到花蓮，和曹興誠董事長、黄澎孝大哥等人一起去看望了退休教師「葉霸」——葉春蓮女士。今天是三八國際婦女節，我們給葉老師送上了鮮花和節日的祝福，並見證了葉老師簽下「罷免傅崐萁」連署書的瞬間。

我們給葉老師送上了鮮花和節日的祝福。（取自貼文）

見證葉老師簽下「罷免傅崐萁」連署書

因為連署書要被送到當地的選舉委員會審查，有一點點瑕疵就可能被判定為不合格。所以，寫的時候要特別小心。比如說寫住址的時候，花蓮的「花」字上面的草字頭，沒有寫成兩個十字、不小心連在一起；或者「縣」字的左上角不小心寫成了「目」，都可能不被統計進去。所以，當罷免團體的人要求「請您再重寫一張」時，葉老師笑道「當年都是我要求學生再寫一遍的」。

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花蓮花崗國中退休老師葉春蓮，因為公開在傅崐萁國政說明會上嗆通匪，鼓舞人心，在曹興誠等人見證下，完成罷傅連署二階段簽署。（記者花孟璟攝）

回憶前幾天在植樹節的活動上，嗆聲國民黨籍立委傅崐萁時的情景，葉老師說「傅這些年在花蓮橫行霸道，大家都敢怒不敢言。我已經忍耐很久了」。葉老師還說，那一天的新聞播出去之後，很多當年的學生，甚至有很多並不是自己直接教過的學生，都主動聯繫，表示願意支持自己，讓她非常感動。

這次大罷免 也是花蓮的民主化運動

在花蓮推動罷免傅崐萁活動的「台灣東社」發言人陳財能說，自從葉老師站出來以後，在花蓮支持罷免的人越來越多了。過去，大家都很害怕，怕被縣政府查水錶、查違章建築。現在大家看到葉老師這麼勇敢，就不再害怕了。陳財能還說，「這麼多年來，大家還生活在”花蓮王”統治下的威權時代。這次的大罷免，也是花蓮的民主化運動」。



民眾準備「花蓮要幸福、不要姓傅」看板，表達心聲。（記者花孟璟攝）

曹興誠董事長一行昨天下午就趕赴花蓮，參加了「微光花蓮拔傅行動」的集會。據說，現場人潮洶湧、十分熱情，當場就收到了1387份連署書。第二階段一共需要19,000多份連署數，一個晚上就完成了7%，算是一個順利的開始。

曹董︰因葉老師 花蓮從後山變成前線

曹董說「本來以為這次大罷免，花蓮是後山。但因為葉老師的貢獻，已經變成了前線。如果能夠在花蓮罷免成功，將是對中共滲透台灣的最有力反擊」。

到花蓮向葉霸老師致敬。（取自貼文）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）



本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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