自由開講》中共近來 第四個「被消失」的部長

◎ 衛重華

習近平上台後，以「打貪」為名，展開一連串的政治整肅，許多黨內高官接連落馬，成為這場權力清洗的犧牲品。無論是真正的反貪行動，還是權力鬥爭的手段，這些年來，已有秦剛、李尚福、唐仁健等部長級官員被撤換，如今工信部部長金壯龍也成為第四個被「消失」的高級官員。這場「清理門戶」的行動不僅讓中國政府的穩定性受質疑，更暴露出中共內部權鬥激烈、腐敗根深蒂固的現實。

中國工信部部長金壯龍突遭撤職。（摘自中國央視）

中國近年來強調所謂的「中國式社會主義」，但實際上，經濟發展已經逐步向資本主義靠攏，然而政治體制卻仍是高度集權的黨國統治結構。你能擁有財富與權力，前提是這是「黨」給你的，而非你靠實力爭取來的；「黨」沒有給你的，你不能強求，否則隨時可能遭到整肅。

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從習近平的「反腐」成效來看，腐敗幾乎滲透到中國政府的每一個角落，從中央到地方，甚至連國家足球隊的教練都能靠受賄安插球員，這樣的環境下，軍隊與政府組織的貪腐程度更是不言而喻。

中共二十屆三中全會閉幕後，中國官方首次披露前外長秦剛「因個人原因」辭去全國人大代表職務。（路透檔案照）

臺灣並非沒有經歷過高壓統治與政客貪腐的歷程，但隨著民主化的加速發展，今日的臺灣已是世界公認的高透明度社會，且擁有完整的言論自由。民眾可以監督政府，媒體可以揭露弊案，司法制度也逐步走向獨立。這些都是中國學不來的地方，因為中共政權的本質就是不允許真正的民主存在，人民不被允許監督政府，媒體更是淪為政權的傳聲筒，社會缺乏制衡，導致貪腐成為無法撼動的結構性問題。

中國與臺灣隔海分治已逾七十年，發展出的政治制度、經濟模式、文化素養早已截然不同。今日的中國，不僅有政治審查、文化審查，甚至連影視劇本、遊戲內容都要經過國家批准，網路上的每一句話都必須實名制，以確保言論受到監控。這種極端的不信任治理模式，反映出中國政府對人民的不安全感與防範心態，與臺灣所享有的自由社會相距甚遠。

事實上，中國與臺灣的距離早已不僅是地理上的，而是價值觀上的鴻溝。即便曾經有一段時間兩岸經貿熱絡，民間交流頻繁，但多數臺灣人對中國的政治體制與社會氛圍並無嚮往之心。中國確實擁有龐大的市場與廉價的物資，然而，卻缺乏臺灣社會的自由、信任與溫暖，更遑論統一的可能。

倘若中國真心想追求所謂的「中華民族偉大復興」，那麼首先要做的不是軍事威脅與政治逼迫，而是完成真正的民主化改革，消滅系統性的貪腐，建立一個值得人民信任的政府。否則，任何統一的論述都只是空談，徒增兩岸人民的距離罷了。

（作者為軍人）

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