林修民 半導體看天下》請問在野黨是不是計劃 拿台積電製造的晶片轟炸美國？

你們究竟是像某隱匿在美國有多間豪宅的反對黨立委一樣，反美是工作、留美是生活？ 抑或是你們真的想配合中國拿下台積電，要用台積電的晶片轟炸美國？

◎林修民

台積電董事長魏哲家剛從結束美國與川普總統在白宮共同發表聲明後，在六日返抵國門隨即與賴清德總統召開記者會，清楚的說明在美國新增的投資只有一個目的就是回應客人的需求。

台積電董事長魏哲家與賴總統握手開記者會。（資料照）

而台積電的重大客戶，包含高通、輝達與超微（AMD）也陸續發表聲明，歡迎台積電加大在美國的投資，高通並指稱，他們已經有晶片在亞利桑那廠打造，超微也表示他們已經見證該廠的結果。

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台積電大客戶高通指出，他們已有晶片在亞利桑那廠打造。圖為台積電亞利桑那廠。（彭博檔案照）

誠如筆者在先前的文章指出，由於中國到處在台海、南海與東海惹事，整個東亞地區成了歐美人眼中的火藥庫，不只台積電的客戶擔心，就連投資人如巴菲特也擔心如果台積電的工廠全綁在台灣，波克夏將會血本無歸。

就算你不是台積電的客戶，但總可以當台積電的投資人，那對投資人而言，擔心你投資地區的戰爭風險是不是人之常情？

台積電是一家需要對股東也對客戶負責的公司，對於一個外資佔七成股本，先進製程中美國客戶佔九成的美國人而言，希望供應商就近能夠多設廠服務客戶有何問題？

如果真的要探求為何美國客戶與投資人為何會有強烈要求台積電到美國多設廠的需求，甚至這個需求還不是只有美國客戶，事實上、是全球包括日本歐洲客人都擔心因為台海有事造成的斷鍊問題，而其最源頭的主因只有一個:就是中國在東亞惹事生非。

誠如川普總統在白宮的發言，台積電在美設廠甚至還有國家安全的問題。以Xlinix所公布的飛彈內部晶片區塊功能圖，FPGA是飛彈核心最重要、最聰明的原件。沒有FPGA為代表的半導體晶片，任何飛彈只會變成一個沖天炮。而筆者也常在課堂告訴學生: 把車子加滿油加上自動駕駛的晶片就可以變成一個在路上走的戰斧炸彈。

而FPGA多數都使用先進製程，因為飛彈需要快速的戰場感知資訊，所以接腳（PINS）要多，產量（throughput）要多，最好還要具有即時（Real time）程式化（Program）的能力因應戰場快速的變化，這些都是飛彈會產用FPGA的原因，而FPGA本身具有大量的MAC（運算單元），導致通常其必須使用最先進的製程。

某些現在懷疑美國，懷疑台積電的言論，從前總統、到學者，或是分析師，不知是缺乏上述的資通訊半導體基本常識所產生的童言童語，還是故意配合問題的源頭中國協力來對台美作戰。

上述這些疑美、疑台積電的人士有如面對一件妨礙性自主的刑事案件中，不去追究極權恐怖中國在此刑案扮演的加害者角色，反而公開質疑受害者台積電穿的太暴露，甚至長的太漂亮…

美國聯邦參議員蘇利文日前點名國民黨正在玩一個危險的遊戲。（路透檔案照）

誠如本月4日美國參議院軍事委員會參議員蘇利文（Dan Sullivan）在國防次長柯伯吉（Colby）提名的聽證會上就直接點名國民黨正在玩一個危險的遊戲。而被提名的柯伯吉也表示對於在野黨凍結、刪除預算深感不安，上述是美國朝野一致的看法，基本上可以當作全美國對目前在野黨的直接看法。

完全無視台積電在美設先進製程對美國國家安全、甚至是對全球自由民主陣營的國家安全保障，並與造成此危險的中國沆瀣一氣刪除凍結台灣國防預算的在野黨與某些學者與分析師們，讓人不禁想問︰

你們究竟是像某隱匿在美國有多間豪宅的反對黨立委一樣，反美是工作、留美是生活？ 抑或是你們真的想配合中國拿下台積電，要用台積電的晶片轟炸美國？

（作者為科技專欄作家）

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