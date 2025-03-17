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照護線上》精神不濟、體重增加，甲狀腺功能愛注意！

甲狀腺疾病最好發於女性，女性的人數是遠遠大過於男性的，尤其是差不多20到40歲，年輕到中年的族群，是甲狀腺最好發的年紀。
照護線上

照護線上

2025/03/17 09:30

◎ 照護線上

蔡明劼醫師說明甲狀腺相關疾病的診斷跟治療。（圖擷取自貼文）蔡明劼醫師說明甲狀腺相關疾病的診斷跟治療。（圖擷取自貼文）

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師。歡迎蔡明劼醫師接受我們的訪談。

蔡明劼醫師：大家好，我是蔡明劼醫師。

劉育志醫師：請問在邁入中年之後，為什麼許多人會覺得自己越來越容易發胖？

蔡明劼醫師：第一當然就是從飲食來看，你可能年輕的時候其實也吃不多，因為沒什麼錢，中年之後因為財富比較自由了，想吃什麼就吃什麼，不知不覺就吃多了，就變胖了。第二，運動方面，我們中年之後就沒有像年輕的時候一樣到處趴趴走，所以其實活動量是下降的，有規律運動的人又少之又少。人在40歲之後，肌肉量其實是會逐年下滑，你如果缺乏訓練的話，肌肉量一直下滑，確實身體的代謝就會變差，一吃就容易胖。另外一方面我們要去探討說，荷爾蒙的改變會不會也造成脂肪的重新堆積，或者甚至你已經有一些內分泌疾病的產生，其中甲狀腺疾病又是最常見的原因之一。

劉育志醫師：請問甲狀腺對我們身體會有哪些影響？

蔡明劼醫師：甲狀腺它是一個控制代謝速度很重要的器官，甲狀腺如果亢進的時候，我們整個人會覺得很high、心跳很快、身體發熱，然後晚上睡不著覺、怎麼吃都吃不胖，體重還一直下降，這個是甲狀腺亢進的狀況。如果是甲狀腺低下，你會覺得整個人速度都慢下來，整個人沒什麼精神、講話又遲鈍、反應很慢、臉有時候也會水腫，甚至手腳產生水腫的狀況，另外也有可能出現怕冷、掉頭髮、髮質變得粗糙等狀況，最重要的就是說，體重會上升，所以有些人會覺得，怎麼沒什麼吃，體重卻一直增加，也有可能要去檢查看看，是不是甲狀腺已經出問題了。

劉育志醫師：懷疑甲狀腺功能低下時，需要做哪些檢查？

蔡明劼醫師：如果是到門診找醫師看診的話，我們一般會先問診，然後做理學檢查，檢查一下身上有沒有甲狀腺低下的表現，或者是脖子有沒有腫大等等，但是最重要的，還是要透過抽血檢查，我們去檢查TSH、free T4，或者T3、T4等等，這樣就可以很明確地知道說，到底甲狀腺有沒有出現異常。目前最常見的原因還是橋本氏甲狀腺炎，它是一種自體免疫造成的甲狀腺功能低下，所以醫師有時候除了TSH、free T4之外，會幫你檢測甲狀腺的自體抗體，去判斷是不是有橋本氏甲狀腺炎。

劉育志醫師：請問TSH和free T4這兩個指標有什麼樣的意義？

蔡明劼醫師：free T4跟T3、T4本身是甲狀腺所製造的，所以當它的指數偏高的時候，表示甲狀腺的功能是過高。TSH剛好相反，TSH是腦垂體去控制甲狀腺的一個激素，所以當你甲狀腺功能過強的時候， free T4、T3、T4過高的時候，TSH反而會下降。所以當我們看到一個free T4、T3、T4下降，然後TSH很高，就是腦垂體在告訴甲狀腺說，要認真一點，多分泌一點甲狀腺素，這時候甲狀腺功能其實是不足的，我們就會判斷是一個甲狀腺低下的患者。

劉育志醫師：請問哪些族群容易出現甲狀腺功能低下？

蔡明劼醫師甲狀腺疾病最好發於女性，女性的人數是遠遠大過於男性的，尤其是差不多20到40歲，年輕到中年的族群，又是甲狀腺最好發的年紀，所以如果正處在這個年紀，又懷疑自己有上述的症狀，確實是可以找地方做檢查一下。

劉育志醫師：請問甲狀腺功能低下要如何治療？

蔡明劼醫師：最重要的治療就是服用甲狀腺素，因為我們身體沒有辦法製造足夠的甲狀腺素，就用吃藥的方式來補充，一般來說吃藥就可以補充到跟正常人一樣的甲狀腺素濃度。至於說吃藥要吃多久，這個就牽涉到甲狀腺低下的原因，有些人是缺碘造成的甲狀腺低下，在補充足夠的碘之後，也許甲狀腺功能就會恢復正常，但如果是橋本氏甲狀腺炎造成的甲狀腺破壞，它有可能是永久性的，就必須長期吃藥並且追蹤甲狀腺功能，也許有機會可以減量或者停藥，這個都要跟醫生再進一步的做討論。

蔡明劼醫師：有時候我們會遇到病患，他都覺得精神很差，好像每天都沒睡飽那種感覺，然後有時候身體也會出現水腫，以及體重增加的狀況。我們幫他檢查，有時候就會抓到甲狀腺低下的患者，在給予甲狀腺素治療補充之後，通常水腫以及精神不好的狀況，是可以獲得改善的。

蔡明劼醫師：其實甲狀腺疾病的診斷跟治療並不會很困難，現在的醫療又很方便，所以如果你出現上述的一些症狀，比如說怕冷、精神不好、反應變慢、水腫、體重上升等等，你覺得很擔心的話，確實可以找門診來檢查一下，也許就能解決你目前的問題囉。

劉育志醫師：感謝蔡醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

蔡明劼醫師：掰掰。


本文經授權轉載自【照護線上】精神不濟、體重增加，甲狀腺功能愛注意！

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