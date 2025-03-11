自由開講》散播疑美論 藍營猛打「美積電」的用意

◎ 陳啟濃

隨著台積電宣布投資美國，國民黨重要政治領袖蔣萬安、傅崐萁紛紛喊話，揚言民進黨政府放手讓台積電前進美國，恐怕台積電要成為「美積電」。

針對台積電對美擴大投資，立法院國民黨團總召傅崐萁受訪怒嗆，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了。（資料照）

這樣的說法顯然是在製造「疑美論」，甚至「恐美論」。美國在國民黨最狼狽的時刻逃難到台灣後，就一路以軍備、物資及資金提供給國民黨政府，讓蔣介石政權可以在台灣安身立命。然而現在國民黨這些政治人物的說法，會讓人很看不起，因為得到好處最多的人，現在反而在挑動台灣人來反美來仇美。

請繼續往下閱讀...

背後的真正動機難道不是在為中共代言，因為美國跟台灣交好，最擔憂的不就是中共，而國民黨就是扮演中共的協力者，成為破壞台美關係的一股力量。

所謂的「美積電」這樣的說法有兩層含意：擔心台積電的投資讓川普很滿意台灣的配合，進而全力支持台灣的發展並且可以防堵中共的擴張勢力的發展。另一方面就是在製造假象，讓台灣人誤以爲政府沒有以台灣利益為優先，只為了討好美國政府來鞏固自己的政權。

然而真相卻是台灣當然要配合美國政府的需要，因為美國壯大就是台灣的壯大，美國壯大越能集中經濟優勢對抗中共的國際勢力的擴張。國民黨是全世界最親共的政黨，凡事當然會以中共的立場來發言，中共的主張要用反方向來思考，當然國民黨現在的言論，台灣人也要用反方向來思考。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法