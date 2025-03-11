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自由開講》散播疑美論 藍營猛打「美積電」的用意

2025/03/11 08:30

◎ 陳啟濃

隨著台積電宣布投資美國，國民黨重要政治領袖蔣萬安、傅崐萁紛紛喊話，揚言民進黨政府放手讓台積電前進美國，恐怕台積電要成為「美積電」。

針對台積電對美擴大投資，立法院國民黨團總召傅崐萁受訪怒嗆，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了。（資料照）針對台積電對美擴大投資，立法院國民黨團總召傅崐萁受訪怒嗆，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了。（資料照）

這樣的說法顯然是在製造「疑美論」，甚至「恐美論」。美國在國民黨最狼狽的時刻逃難到台灣後，就一路以軍備、物資及資金提供給國民黨政府，讓蔣介石政權可以在台灣安身立命。然而現在國民黨這些政治人物的說法，會讓人很看不起，因為得到好處最多的人，現在反而在挑動台灣人來反美來仇美。

背後的真正動機難道不是在為中共代言，因為美國跟台灣交好，最擔憂的不就是中共，而國民黨就是扮演中共的協力者，成為破壞台美關係的一股力量

所謂的「美積電」這樣的說法有兩層含意：擔心台積電的投資讓川普很滿意台灣的配合，進而全力支持台灣的發展並且可以防堵中共的擴張勢力的發展另一方面就是在製造假象，讓台灣人誤以爲政府沒有以台灣利益為優先，只為了討好美國政府來鞏固自己的政權。

然而真相卻是台灣當然要配合美國政府的需要，因為美國壯大就是台灣的壯大，美國壯大越能集中經濟優勢對抗中共的國際勢力的擴張。國民黨是全世界最親共的政黨，凡事當然會以中共的立場來發言，中共的主張要用反方向來思考，當然國民黨現在的言論，台灣人也要用反方向來思考。

（作者為政治評論員）

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