自由開講》從霸凌到虐待致死：應儘速立法規範宗教與職場霸凌

◎ 蔡麗惠

近日，台北市大安區某精舍發生虐待致死案件。一名蔡姓女子擔任會計，因工作表現遭負責人挑剔，長期遭受言語羞辱、強迫跪拜等虐待，最終因橫紋肌溶解症不幸身亡。此案凸顯台灣法律對霸凌的規範不足，特別是在封閉環境中，受害者往往求助無門，最終釀成悲劇。政府應儘速立法，將宗教與職場霸凌納入刑事處罰範疇，確保受害者能獲法律保護，而非等到傷亡後才追究責任。

台北市精舍發生虐待致死命案，被害人長期遭受言語羞辱、強迫跪拜等虐待，藝人李威也涉案。（資料照）

宗教、職場與霸凌的交集

霸凌常見於職場、宗教團體或私人機構，本案涉及多種類型：

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1. 身體霸凌——透過毆打、強迫勞動或長時間跪拜導致身體受傷。蔡女遭毆打，並反覆進行「大小禮拜」，最終致命。

2. 精神與言語霸凌——透過辱罵、威脅或羞辱，使受害者心理受創。精舍內的「師兄姐」對蔡女施壓，使其無法反抗。

3. 社交霸凌（孤立霸凌）——受害者被孤立，難以對外求助。精舍封閉管理，使蔡女無法尋求協助。

4. 宗教霸凌——利用信仰之名行霸凌之實，讓受害者誤以為受苦是「修行」的一部分，而無法察覺自己正在受虐。

5. 職場霸凌——雇主或上司利用職權施壓，對員工精神折磨、羞辱或苛責。蔡女遭負責人煽動群眾霸凌並折磨致死。

法律漏洞導致受害者求助無門

台灣現行法律對霸凌缺乏明確規範，《刑法》或《民法》僅能事後追究責任，無法在霸凌初期介入保護：

1. 職場霸凌無明確規範——《勞基法》雖涵蓋部分不當對待，但對精神壓迫、言語羞辱等行為無明確處罰條款。

2. 宗教與私人機構內霸凌難監管——宗教團體或私人機構內的霸凌因缺乏外部監督，警方難以介入，受害者即便報警也可能無法獲助。

台灣現行法律對霸凌缺乏明確規範，勞動部長洪申翰（左）、職安署長鄒子廉（右），日前宣布職安法修法將把職場霸凌預防以專章形式納入。（資料照）

應儘速立法，防止悲劇重演

為確保受害者能及時獲得保護，政府應制定《反霸凌法》，並修法補足現行漏洞，具體建議如下：

1. 將霸凌行為刑事化——參考《家庭暴力防治法》，將精神虐待、身體虐待、宗教控制、職場霸凌列為刑事犯罪。

2. 建立保護機制——設立匿名檢舉管道，避免受害者因害怕報復不敢求助，並強制企業及宗教團體建立反霸凌機制。

3. 修訂《勞基法》——將公開羞辱、職權打壓、情緒勒索納入職場霸凌範疇，並訂定懲罰機制。

結論：法律應為受害者提供生存機會

蔡女的死亡凸顯台灣法律在防範霸凌方面的嚴重缺陷。唯有制定反霸凌專法，才能為受害者提供真正的保護與救濟。

（作者是高教工會聖約翰分部召集人）

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