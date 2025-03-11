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自由開講》環評會亂象頻傳 確保理性對話應維持秩序

2025/03/11 15:00

◎ 洪孝全

環境部於2月26日召開環評大會，審查協和電廠改建計畫（俗稱四接案）。會議開始前，經過協調，已報到的民眾均可進場發言。然而，會議進行約15分鐘，部分環保團體因不滿台電未完整公開廠區土壤及地下水污染資料，衝上主席台高喊「程序違法」、「立即散會」，甚至有民眾丟擲椅子表達抗議。過程中，部分反對人士與里長發生肢體衝突，導致場面混亂，並有記者在推擠中受傷。

環境部召開環評大會，審查協和電廠改建計畫（四接案），到場旁聽的反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（資料照）環境部召開環評大會，審查協和電廠改建計畫（四接案），到場旁聽的反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（資料照）

儘管現場一度失控，環評會仍在17位委員一致同意下通過改建計畫。根據規劃，現有的3、4號燃油機組將除役，新建的1、2號燃氣機組則預計分別於2031年及2037年完成，提升能源效率並降低環境影響。

針對環團的主要訴求，其一是廠區內檢測出有害物質「多氯聯苯」，質疑污染可能影響土壤與地下水，進而危害員工及居民健康。對此，台電回應，在全廠149個測點進行162次土壤檢測，僅在一處驗出「多氯聯苯」，推測為老舊變壓器廢棄物滲入土壤所致，地下水則未受影響。此外，台電承諾將於四接工程開工前完成土壤整治，以確保環境安全。

另一項反對理由為航行及港務安全，認為過去曾有船舶發生意外，因此可能影響未來船舶進出安全。然而，基隆太白里里長鄭吉雄指出，港務公司與引水人員已進行多次模擬訓練，以提升進出港口的安全性，並強調風險已獲得有效控管。

台電協和電廠改建計畫，填海造陸設天然氣碼頭，接近基隆港嘴，有民眾質疑會影響基隆港的穩定與安全。（資料照）台電協和電廠改建計畫，填海造陸設天然氣碼頭，接近基隆港嘴，有民眾質疑會影響基隆港的穩定與安全。（資料照）

許多人認為，環評通過可謂「遲來的正義」。在兼顧生態、產業與民生需求的前提下，四接案的開發範圍已從原先29.25公頃縮減至14.5公頃，顯示政府與企業願意做出調整，以尋求各方平衡。對於民生與產業發展而言，協和電廠改建的必要性不容忽視，若沒有穩定電力支撐，將對北北基地區的經濟與民生帶來更大挑戰。

值得關注的是，政府正式會議若已接獲可能遭受干擾的情資，應適時派遣制服警察到場，以確保會議得以有序進行，避免因場內衝突影響審查過程，甚至危及與會者的人身安全政策討論應基於理性對話，任何形式的過激行為，都可能使原本應該深入探討的議題失焦，甚至影響公眾對政策的正確認知。如何在環保與發展之間取得共識，是政府、企業及民間團體共同的課題，唯有透過建設性的討論，才能尋求最佳解方，確保公共利益的最大化。

（作者為服務業）

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