自由開講》防範中國灰色地帶衝突戰略

◎ 廖明輝



在台灣海域共有十四條國際海纜，以及六條連結台澎金馬的國內海纜。但在今年前兩個月內，已經發生五起海底電纜事故，包括一條國際海纜被切斷，四條國內海纜中斷。這樣高的頻率並不常見。川普日前在「真實社群」（Truth Social）平台，分享加州保守派脫口秀主持人拉里．埃爾德（Larry Elder）的貼文，內容引用《大紀元時報》（The Epoch Times）關於中國與俄羅斯涉入破壞海底電纜的報導。顯示川普長期關注中俄兩國的灰色地帶衝突戰略。在川普眼中，灰色地帶衝突往往介於常規戰爭與和平之間，容易給國家安全帶來隱形風險。

今年前兩個月內，台灣海域已經發生五起海底電纜事故。圖為中國權宜輪「宏泰58」貨輪涉嫌拖斷「台澎三號」海纜，海巡署獲報後扣船押返安平港，並帶回船上8名中國籍船員。（記者邱俊福翻攝）

海底電纜承載全球約百分之九十七的通訊流量，並連接電力、天然氣和網際網路的全球傳輸系統。這些電纜覆蓋全球海域，有時寬度甚至不及花園用水管。雖然它們幾乎無所不在，但同時也成為國際侵略行為的重要目標，尤其是在不構成正式戰爭的灰色地帶衝突中。根據報導，在過去十八個月內，全球已發生至少十三起灰色地帶事件，目標是海底電纜的破壞行為。其中大部分事件被歸因於中國或俄羅斯的船隻，發生在波羅的海和台灣海峽這兩個地緣政治敏感地區。這些破壞行為被認為是俄羅斯與中國試圖在現有國際秩序謀取利益的戰略手段。例如，中國透過此類行為試圖在台灣問題強化其地緣優勢；而俄羅斯則希望削弱北約聯盟的穩定。

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川普對中國在台海周邊的軍事威脅及情報活動保持高度警戒。值得注意的是，中國對海底電纜的破壞並非臨時起意，而是基於長期技術發展的結果。中國研究人員至少在十五年前便開始研發相關技術。美國《新聞週刊》近日報導中國浙江的麗水學院在二○二○年申請一項專利描述「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」，該裝置可以勾住並切斷海底電纜，並藉由感測器檢測電纜內的金屬殘留以確保切割成功。

美國總統川普轉發關於中國與俄羅斯涉入破壞海底電纜的報導貼文，顯示他長期關注中俄兩國的灰色地帶衝突戰略。（法新社）

川普透過轉發貼文，顯示他關注中俄兩國縱容貨船蓄意拖錨航行以切斷海底通訊電纜。灰色地帶衝突的危險之處在於它往往不會觸發傳統的軍事警戒機制，也不容易被國際法明確定義為戰爭行為。海底電纜被切斷可能僅被解讀為意外事故或漁船作業失誤，但實際卻可能由國家級勢力精心策劃。這種「似戰非戰」情境，使得國際社會在回應時缺乏直接介入的共識與明確法律依據。

對台灣而言，加強監控在有海纜區域異常停泊、下錨的船舶，模擬海纜中斷情境並提升緊急維修與應變能力，強化低軌衛星通訊以確保軍政體系運作，建構多重電纜備援等成為當務之急。也凸顯在國家安全層面，如何保護關鍵基礎設施已成為台灣提高社會韌性的優先命題。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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