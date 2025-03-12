自由開講》走過男尊女卑 女力早闖出一片天

◎ 洪金鳳

近期看到社群平台及各類商店都推出婦女節特價活動，就瞭解現今社會呈現的作為是對婦女朋友的重視。

過去，在我生長的年代，處處普遍存在的都是「男尊女卑」、「女子無才便是德」的觀念，我爺奶輩是，爸媽輩也是，甚至出生於嬰兒潮的我們，也逃不過這種傳統觀念的枷鎖。

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平日致力於維護轄內治安與交通的大甲分局女警們，在婦女節前夕，卸下勤務壓力，到一間餅乾工廠參觀，體驗DIY手作糕點。（大甲分局提供）

後來，民智漸開、對女性尊重的法規越修越完整，女性從政、就學，在各行各業表現傑出的人員如春暖花開一般，比例呈現向上竄升的趨勢，生於這個時代的我們也順搭這班進步的列車，在就學、就業、生活、職場之中，獲得尊重，平衡發展。

經由政府機關長年的重視與宣導，我們已走向性別平等的國家，過去那些只有男性才能從事的工作，女性也做得盡如人意；以前只能身處於男人背後女人的觀念，已漸被「只要有能力，誰都可以站出來」取代。

親身經歷這些性別觀念改變的我心有所感，在特別節日特別撰文祝福，祝福所有婦女朋友健康幸福快樂，每個人都能居有定所，心有依歸。

（作者為行政人員）

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