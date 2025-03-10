自由開講》疑美論大可不必

◎ 陳湧

隨著上月底美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，在白宮發生口角；以及日前台積電董事長魏哲家與川普見面，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元，引起各界關注、討論，其中不乏疑美論者，除了談論川普是商人不可信，更如撿到機關槍般的大肆攻擊，認為台灣如果持續靠向美國，早晚會因為利益而被交換，台積電會變成美積電，當中國來犯時，美國也不可能會伸出援手等等，但如果仔細思考，就會發現，這根本就是有心人士借題發揮，疑美論大可不必，台灣也絕對有能力保衛自己。

日前魏哲家（左）與川普見面，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元，震撼全球。（路透）

首先，台積電的壯大並非偶然。台積電的成立有其歷史脈絡，除了民間的努力，還有政府的協助和資源，如果看看公開資料，就可以知道，台積電的持股比例中，行政院國家發展基金管理會就佔有6.38%是第二大股東，這也代表政府對台積電的營運，具有一定的影響力。此外，在產業創新條例的規定，依據保護國家安全、維持國內技術等，政府本來就可以對投資進行審查，而且政府也說會確保最先進製程留台，政府真的有可能讓台積電變成美積電嗎？



第二，跨國企業本來就該布局全球。我們常常聽到，深耕台灣、放眼世界，其實不只有台灣的台積電，也有如微軟、美光等都有來台灣投資，甚至美光還以台灣為其最大的DRAM生產基地，難道美光有變台光？更何況，如果不是疑美論者如馬英九、國民黨委員們擴大質疑言論，大家才注意台積電投資美國，否則台積電在德國、日本，甚至中國也有投資設廠，國民黨委員怎麼不說會變成中積電？不過馬英九任內，中國紫光集團趙偉國訪台的確有說「買下台積電、合併聯發科」，馬英九還幫忙緩頰，說要提高兩岸互信。

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跨國企業本來就該布局全球，記憶體大廠美光科技不僅以台灣為其最大的DRAM生產基地，日前還任命前台積電董事長劉德音出任董事。（資料照）

第三、台灣和烏克蘭絕對不同。雖然大家對烏俄戰爭的發生，都擔心中國和台灣發生同樣的事情，不過烏俄戰爭是兩國接壤，發生至今戰事依然還沒結束，顯現戰爭的困難，更何況中國和台灣隔了一個台灣海峽，不僅無法突然大規模突襲，船團的集結也更容易被發現，要悄然發動戰爭更加困難。相信這段時間，大家都有看見歐洲對烏克蘭的相挺，只要台灣早已走向世界，政府持續和理念相近的民主國家交流，自然會有許多援助，即使退一萬步來說，要防止戰爭的發生，是我們強化自我防衛的能力，不是像藍白一樣持續擋國防預算。

說真的，沒有國家不是為了自己的利益，但是台灣當前和盟友的合作，是我們都共享自由民主的價值，而且我們願意全力來維護。這才是台灣選擇合作對象的重要前提，如果我們不和這些共享民主自由價值的國家合作，難道要和一個整天否認台灣主權，整天虎視眈眈的國家合作嗎？

（作者為政治工作者）

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