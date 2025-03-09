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自由開講》西藏文化滅絕給台灣的警示：勿輕信中共承諾

2025/03/09 13:00

◎ 張亞柔

西藏抗暴66週年遊行於3月9日登場，台灣民間團體以「西藏自古以來就不是中國的一部分：假和平協議 真入侵佔領」為題，舉辦遊行活動，表達出西藏人對中國政府所謂「和平協議」的質疑，並指出中共的行徑是「強迫佔領與壓迫」，而非「和平談判」。

西藏台灣人權連線2月底舉辦「2025為西藏自由而騎——拒絕獨裁、為自由而騎」活動，呼籲各界正視中國對西藏的各種暴行。（資料照）西藏台灣人權連線2月底舉辦「2025為西藏自由而騎——拒絕獨裁、為自由而騎」活動，呼籲各界正視中國對西藏的各種暴行。（資料照）

中共為破壞西藏人的文化認同感，1951年以「和平協議」為幌子，用武力逼迫西藏簽訂17條協議，然而，僅過了短短9年時間即撕毀協議，以暴力鎮壓佔領西藏，導致西藏文化菁英及多間寺院遭毀，至少157名西藏人用自焚方式抗議中國殘酷鎮壓。

何謂文化認同？

文化認同是一個人的自我概念及自我認知，這種認同感往往與國籍、民族、宗教、居住地等有關。文化認同是個人特徵，是由具有相同文化認同或教養的人所組成的群體。

中共摧毀西藏的文化與傳統，並對藏人進行殘酷的文化滅絕行動。西藏的寺院被摧毀，數千名文化菁英與民眾遭到迫害，甚至為進行同化教育、洗腦西藏人，強制將其送入類似集中營的學校—孩童與成人無一倖免，目的在於抹除西藏人對自身文化與身份的認同，進而達到統治目的

中共對西藏進行殘酷的文化滅絕行動，施行同化教育，強制將藏人送入類似集中營的學校。圖為拉薩第二高中教室，該學校為公立寄宿學校。（美聯社資料照）中共對西藏進行殘酷的文化滅絕行動，施行同化教育，強制將藏人送入類似集中營的學校。圖為拉薩第二高中教室，該學校為公立寄宿學校。（美聯社資料照）

中共此舉讓西藏陷入無盡苦難，也為台灣帶來警惕。長期以來，中共不斷宣稱台灣是中國的一部分，以軍事威脅與政治壓力試圖達到統一目的。並以「兩岸一家親」包裝統戰術語，欲使台灣人民逐漸卸下心防，接受中共所謂的一國兩治，筆者認為，台灣人民應該從西藏的經驗中汲取教訓，認清中共的承諾往往虛偽且有目的性，其所謂的「和平協議」背後隱藏的是對他國的侵略與文化摧毀。如同西藏在簽署協議後，迅速陷入血腥鎮壓與文化滅絕，台灣若輕信中共的承諾，將來恐成為中共的附屬品，與西藏擁有相同的命運。

因此，台灣應該保持警覺，堅守自身的自由與民主價值，對於中共的威脅，台灣應挺身而出，呼籲國際社會共同譴責中共的暴行，唯有如此，台灣才能避免步入西藏的後塵，維護台灣的獨立與尊嚴

（作者為自由業）

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