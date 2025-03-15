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自由開講》中國干涉他國政權 間諜行為成全球安全威脅

2025/03/15 21:00

◎ 三毛

近日菲律賓揭露了4名中國公民涉嫌從事間諜活動，並利用中共外國影響力網絡監管的民間團體進行滲透，這些團體藉由捐款和物資捐贈進行政治操控，成為中共滲透其他國家的手段之一；然中國不僅在菲律賓，還在全球範圍內以各種方式進行間諜活動，臺灣長期面對來自中國的威脅，間諜活動早已滲透國內；應如何揭露並反制中共間諜行為，成為臺灣及全球民主國家的當務之急。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（見圖）表示，菲國當局將調查中國間諜的捐款。（圖擷自PCO臉書專頁）菲律賓總統府新聞官卡斯楚（見圖）表示，菲國當局將調查中國間諜的捐款。（圖擷自PCO臉書專頁）

間諜行為的隱蔽性：中共的間諜網絡滲透全球

中共的間諜活動具有高度隱蔽性，常以慈善捐贈、文化交流等形式出現，隱藏其真正目的；且這些活動不僅在菲律賓，還廣泛存在於其他國家，尤其是那些對中共政策有影響的國家，透過捐款和物資贈送，中共能夠滲透政治領域，操控地方政府與政治領袖；在臺灣，中共同樣透過這些手段來影響選舉和政策決策，削弱政府的獨立性，臺灣必須加強警覺，防範間諜活動。

臺灣的國家安全挑戰：間諜滲透與政治操控

臺灣在面對來自中國的軍事威脅和外交孤立的同時，也要處理日益嚴重的間諜滲透問題，中共利用政治與經濟手段進行操控，對臺灣的國家安全構成挑戰；這些間諜活動不僅僅是情報收集，更是對臺灣政治體系的直接挑戰，政治人物的收買、選舉干預等手段，都是中共滲透的具體表現；如果這些行為不加以揭露，將嚴重影響臺灣的民主發展與政權穩定。

臺灣在面對來自中國的軍事威脅和外交孤立的同時，也要處理日益嚴重的間諜滲透問題。示意圖。（路透檔案照）臺灣在面對來自中國的軍事威脅和外交孤立的同時，也要處理日益嚴重的間諜滲透問題。示意圖。（路透檔案照）

國際合作：聯手反制中共間諜行為

為了有效打擊中共的間諜活動，臺灣需要與全球民主國家合作，建立聯防機制；共享情報、共同打擊跨國間諜網絡，將成為反制中國間諜行為的關鍵，臺灣可與美國、歐盟、日本等國家加強協作，借鑑其他國家的反間諜經驗，提升本國的反間諜能力；國際合作不僅能打擊中國間諜活動，也能減少中共對全球政治秩序的破壞。

揭露中共的間諜行為：全球反制的責任

揭露中共的間諜行為不僅是臺灣的責任，也是全球民主國家的共同責任，臺灣應在國際舞臺上發聲，揭示中共政府利用間諜手段進行全球滲透的真相，並呼籲其他國家採取有效反制措施；通過國際合作和共同努力，將中共的間諜活動曝光，並推動全球民主國家團結一致應對這一威脅，保護各國的民主與國家安全。

結論

中共的間諜行為對臺灣及全球的民主制度構成威脅，臺灣必須加強自身反間諜措施，並與全球其他民主國家共同合作，揭露並反制中共的間諜活動；唯有通過國際協作，才能有效保護臺灣的國家安全與民主自由，臺灣應在全球反制中國間諜行為中發揮領導作用，並推動國際社會加強對中共間諜活動的打擊，捍衛自由與國家主權。

（作者為研究生）

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