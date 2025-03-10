陳怡伶世界》美國經驗觀察／台灣學術交流 對軟實力外交助益有限

懷俄明大學 (UW) 和台灣的兩個大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等，必須要有一位UW的學生到台灣，才能有一位台灣學生到UW，台灣對這樣交換的計畫，只補助台灣的學生出國，除了少數的國外重點大學之外，沒有任何經費補助國外學生到台灣 。

◎ 陳怡伶

台灣最近這幾年的學術外交發展，對軟實力外交幫助真的不大，筆者為何有這樣的建議，是基於在台灣教書十年，在美國待過超過二十年的經驗。

這中間的問題是，第一國外重點大學的補助，對外國普遍民眾的影響有限。台灣因為廣設大學的經驗，所以學術圈多認為要把資源放在重點大學。然而，這樣的思維放在台灣的外交政策卻有極大問題，因為要造成比較廣泛的民間影響力，反而不能只把資源放在國外的重點大學而已，而是要想怎樣把經費可以廣為各種大學和台灣交流的基金。例如補助國外的遊學團到台灣，這樣才可以有比較大的涵蓋度。重點大學的思維，不能用在針對大學的外交政策上，這些資源只放在菁英，影響有限。

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補助國外的遊學團到台灣，這樣才可以有比較大的涵蓋度。圖為作者帶美國遊學團來台進行學術交流。（作者提供）

第二的問題是，大部分經費用在補助台灣人到國外，台灣和國外的交流，大多都是這種自肥方案的補助模式，只補助台灣的人，而不補助國外到台灣參訪的學術團體。如果有補助國外的學術人員，有很多前提是必須也要和台灣研究者合作。看看教育部百億圓夢基金計畫， 每個人所花的金額，真的很驚人。這對台灣擴展外交的策略來說，好處不多。

只補助台生出國 沒有經費補助國外學生到台灣

懷俄明大學 （UW） 和台灣的兩個大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等，必須要有一位UW的學生到台灣，才能有一位台灣學生到UW，台灣對這樣交換的計畫，只補助台灣的學生出國，除了少數的國外重點大學之外，沒有任何經費補助國外學生到台灣 。

懷俄明大學 （UW） 和台灣兩所大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等。圖為台灣學生赴美國懷俄明大學交流。（作者提供）

結果因為美國的學生沒有被鼓勵去台灣，台灣的姊妹校也就無法送台灣學生去交換學習。國外到台灣的遊學團沒有任何補助，甚至很多大學都拒絕這些遊學團，認為是行政的負擔，或是認為這些國外遊學團只是吃喝玩樂，有些大學甚至是把這些外國學生當成賺錢的機會。台灣的旅館很貴，不是吸引旅遊的觀光國家，如果沒有對這些國外學生的補助，願意到台灣的學生真的不多。

中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣民間機構協助招攬「首來族」赴四川8天7夜之旅。（圖取自網路）

大家都知道，中國的遊學團和統戰團，通常參加者只付機票，到當地之後，吃住旅遊免費。這種團的外交影響力極其深遠。

去年國人出國消費總額超過1兆190億元，這些在國外購買的商品，間接影響台灣的商業和觀光發展，對各地方的發展也影響巨大。百億圓夢基金計畫是另一個非常昂貴的出國計畫，現在出國的人很普遍，有沒有必要花這麼多錢在這樣的計畫，實在有必要商榷。

賴總統（左4）出席「夢 由你來做，台 國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會。（資料照）



簡單來說，台灣有驚人的消費能力，這些金錢的使用，沒有放在有利台灣發展的方向，沒有看到軟實力外交的重要性，固然補助台灣的學生到國外有其重要性，補助國外學生和一般學術單位，對台灣的生存已經是不能再拖延的重要外交政策。

在接下來幾年的發展，要怎樣調整民間外交的策略，一方面調整台灣人對在地生產和在地消費的重視，因為這對整個島各地發展的非常重要。還有重視國防，把錢花在強化國防之上。不過現在首要之急的是，大家要反抗和提防藍白有策略地讓台灣在國防、外交、內政跛腳。

（作者為美國懷俄明大學副教授）

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