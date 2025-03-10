晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

陳怡伶世界》美國經驗觀察／台灣學術交流 對軟實力外交助益有限

懷俄明大學 (UW) 和台灣的兩個大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等，必須要有一位UW的學生到台灣，才能有一位台灣學生到UW，台灣對這樣交換的計畫，只補助台灣的學生出國，除了少數的國外重點大學之外，沒有任何經費補助國外學生到台灣 。
陳怡伶世界

陳怡伶世界

2025/03/10 09:12

◎ 陳怡伶

台灣最近這幾年的學術外交發展，對軟實力外交幫助真的不大，筆者為何有這樣的建議，是基於在台灣教書十年，在美國待過超過二十年的經驗。

這中間的問題是，第一國外重點大學的補助，對外國普遍民眾的影響有限。台灣因為廣設大學的經驗，所以學術圈多認為要把資源放在重點大學。然而，這樣的思維放在台灣的外交政策卻有極大問題，因為要造成比較廣泛的民間影響力，反而不能只把資源放在國外的重點大學而已，而是要想怎樣把經費可以廣為各種大學和台灣交流的基金。例如補助國外的遊學團到台灣，這樣才可以有比較大的涵蓋度。重點大學的思維，不能用在針對大學的外交政策上，這些資源只放在菁英，影響有限。

補助國外的遊學團到台灣，這樣才可以有比較大的涵蓋度。圖為作者帶美國遊學團來台進行學術交流。（作者提供）補助國外的遊學團到台灣，這樣才可以有比較大的涵蓋度。圖為作者帶美國遊學團來台進行學術交流。（作者提供）

第二的問題是，大部分經費用在補助台灣人到國外，台灣和國外的交流，大多都是這種自肥方案的補助模式，只補助台灣的人，而不補助國外到台灣參訪的學術團體。如果有補助國外的學術人員，有很多前提是必須也要和台灣研究者合作。看看教育部百億圓夢基金計畫， 每個人所花的金額，真的很驚人。這對台灣擴展外交的策略來說，好處不多。

只補助台生出國 沒有經費補助國外學生到台灣

懷俄明大學 （UW） 和台灣的兩個大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等，必須要有一位UW的學生到台灣，才能有一位台灣學生到UW，台灣對這樣交換的計畫，只補助台灣的學生出國，除了少數的國外重點大學之外，沒有任何經費補助國外學生到台灣 。

懷俄明大學 （UW） 和台灣兩所大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等。圖為台灣學生赴美國懷俄明大學交流。（作者提供）懷俄明大學 （UW） 和台灣兩所大學締結姐妹校多年，交換學生的條件是一對一對等。圖為台灣學生赴美國懷俄明大學交流。（作者提供）

結果因為美國的學生沒有被鼓勵去台灣，台灣的姊妹校也就無法送台灣學生去交換學習。國外到台灣的遊學團沒有任何補助，甚至很多大學都拒絕這些遊學團，認為是行政的負擔，或是認為這些國外遊學團只是吃喝玩樂，有些大學甚至是把這些外國學生當成賺錢的機會。台灣的旅館很貴，不是吸引旅遊的觀光國家，如果沒有對這些國外學生的補助，願意到台灣的學生真的不多。

中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣民間機構協助招攬「首來族」赴四川8天7夜之旅。（圖取自網路）中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣民間機構協助招攬「首來族」赴四川8天7夜之旅。（圖取自網路）

大家都知道，中國的遊學團和統戰團，通常參加者只付機票，到當地之後，吃住旅遊免費。這種團的外交影響力極其深遠。

去年國人出國消費總額超過1兆190億元，這些在國外購買的商品，間接影響台灣的商業和觀光發展，對各地方的發展也影響巨大。百億圓夢基金計畫是另一個非常昂貴的出國計畫，現在出國的人很普遍，有沒有必要花這麼多錢在這樣的計畫，實在有必要商榷。

陳怡伶世界》美國經驗觀察／台灣學術交流 對軟實力外交助益有限賴總統（左4）出席「夢 由你來做，台 國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會。（資料照）

簡單來說，台灣有驚人的消費能力，這些金錢的使用，沒有放在有利台灣發展的方向，沒有看到軟實力外交的重要性，固然補助台灣的學生到國外有其重要性，補助國外學生和一般學術單位，對台灣的生存已經是不能再拖延的重要外交政策。

在接下來幾年的發展，要怎樣調整民間外交的策略，一方面調整台灣人對在地生產和在地消費的重視，因為這對整個島各地發展的非常重要。還有重視國防，把錢花在強化國防之上。不過現在首要之急的是，大家要反抗和提防藍白有策略地讓台灣在國防、外交、內政跛腳。

（作者為美國懷俄明大學副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書