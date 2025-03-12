自由開講》台美合作 TCIP智庫與微電子共享

◎ 廖明輝



近日傳出將出任記憶體大廠美光科技（Micron）董事的台積電前董事長劉德音，在加州大學柏克萊分校創立「科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center, TCIP）。這個政策智庫的成立時間點，剛好趕上川普政府想積極發展半導體自給自足體系的企圖心，也為台美科技合作提供新平台。

劉德音成立TCIP智庫並巧妙銜接美國微電子共享計畫。（資料照）

劉德音創辦TCIP的核心理念，在於過去幾十年來，全球化造成科技研發與製造脫鉤現象嚴重，導致許多關鍵技術創新成果無法順利轉化為商業化應用，進而削弱國家科技競爭力與經濟發展。他認為，美國需要建立完整技術鏈，從上游基礎研究到中游試產驗證，再到下游試量產與產品商業化，每一環節都應該相互銜接，才能確保創新的持續發展與市場競爭力。他成立TCIP的願景在於為政策制定者和立法者提供值得信賴、獨立且具學術性建議，以確保在技術研發及先進製造領域保持領導地位，從而促進經濟繁榮、國家安全與社會福祉。

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TCIP智庫領導團隊 頂尖專家陣容堅強

TCIP的領導團隊由來自學術界與產業界的頂尖專家組成，包括加州大學柏克萊分校電機工程教授沙斯特雷（S. Shankar Sastry）以及C3.ai數位轉型研究院執行主任羅爾包（Larry Rohrbough）。此外，TCIP的指導委員會網羅曾擔任美國空軍首席科學官（相當於中將）及美國國防部高等研究計畫署（DARPA）署長的維多利亞·科爾曼（Victoria Coleman），她在美國科技與國防政策具深厚影響力。這樣的組合，使得TCIP不僅是傳統學術研究機構，更是能夠與美國政府、軍方及產業界對接的戰略智庫，為美國科技政策提供前瞻性建言。

陳立武是益華電腦前執行長，為全球半導體產業重要人物。（法新社檔案照）

至於另一位是陳立武，他是益華電腦（Cadence Design Systems）前執行長，為全球半導體產業重要人物，在技術與商業策略的卓越貢獻，使他獲得imec終身創新獎及二〇二二年半導體產業協會（SIA）最高榮譽Robert N. Noyce獎。他也曾在二〇二二年加入英特爾董事會，負責監督製造營運，但因與執行長基辛格意見分歧於二〇二四年離職。

美國於二〇二四年四月發布《國家微電子研究策略》，為未來五年制定四大目標與二十一項行動，聚焦提升美國半導體製造能力、加速從研發到量產的轉化，以及強化供應鏈韌性。微電子主要研究如何在固體材料（特別是半導體）構建高度微小化電路，推動電子元件的高效能與低功耗發展。《國家微電子研究策略》主要針對美國在半導體製造能力的不足，透過大規模補貼與基礎設施投資，吸引包括台積電在內的國際企業赴美設廠，藉此提升國內生產能力，減少對外依賴。

美國國防部在二〇二四九月宣布「微電子共享」（Microelectronics Commons）計畫。由「晶片與科學法案」資助建立八個區域樞紐（Hubs）推動美國在微電子領域的全球領導地位。計畫致力加速美國微電子技術原型開發，並培育美國本土半導體人才，強化美國在微電子產業的競爭力與供應鏈自主性。儘管美國在微電子創新研究與設計方面仍處於全球領先地位，但在原型設計、製造和大規模生產方面則顯示出明顯不足。「微電子共享」推動微電子製造產業發展，縮短從實驗室研發到晶圓廠生產落差。計畫聚焦六項領域，包括5G/6G技術、人工智慧硬體、化合物半導體先進商用技術、電磁戰、安全邊緣運算與物聯網、及量子技術。

TCIP團隊成員與「美國微電子共享計畫」密切相關，「西北人工智慧硬體中心」（Northwest-AI-Hub）是八個區域樞紐（Hubs）的重要一環，專注AI硬體的技術轉化。透過結合實體與虛擬設施，支援從學術研究到晶圓廠的技術驗證需求。

中心由多位半導體與AI領域的頂尖學者領軍，包括史丹福大學電機工程教授黃漢森博士與加州大學柏克萊分校工程學院院長劉金智潔博士。黃漢森曾在IBM T.J. Watson研究中心從事半導體技術研究，後來擔任台積電副總經理，對於美國半導體政策與產業發展有深遠影響。而劉金智潔則是FinFET晶體管技術的共同發明者，在半導體材料與元件領域具備極高技術權威，也是中研院院士。這些學者的參與，使得美國微電子共享計畫不僅具備堅實學術基礎，能與產業界進行有效銜接，推動美國微電子技術本土轉化。

TCIP智庫 巧妙銜接美國微電子共享計畫

綜上所述，劉德音成立TCIP智庫並巧妙銜接美國微電子共享計畫，布局川普政府對美國科技戰略的重大調整，為台美科技合作帶來新的可能性。台灣半導體業界普遍對TCIP成立抱持正面態度，認為將替台灣半導體產業帶來加分效果。

由於劉德音深知台灣在全球供應鏈的價值與關鍵地位，有助減緩科技產業因地緣政治因素所受衝擊。在美中科技競爭日益激烈背景下，台灣應積極融入美國技術與產業政策體系，透過融合關鍵技術的研發與製造，創造台灣在全球半導體產業的價值與戰略地位。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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