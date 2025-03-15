自由開講》烏克蘭 北約的第一島鏈

◎ 衛重華

近年來，全球右翼勢力與民族主義抬頭，各國領導人透過修憲、連任改革或強硬外交手段，確保自身長期執政，並以主權擴張與軍事行動滿足國家利益，導致世界各地爆發零星或大規模的武裝衝突。在這樣的國際局勢下，地緣政治的重要性愈發凸顯，特定區域成為大國角力的關鍵戰場。

即便多數國家選擇與中國建交並接受「一個中國」原則，但國際社會仍不否認台灣擁有獨立的政治體系，且台灣海峽並非中國的內水。台灣的地緣戰略位置長期被視為防堵中國勢力向西太平洋擴張的「第一島鏈」，如同一艘「不沉的航空母艦」，對印太安全格局具有決定性影響。因此，即便中國試圖透過外交與經濟手段孤立台灣，美國與盟國依舊維持與台灣的緊密聯繫，以確保區域穩定。

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普廷高壓治俄下，原本親俄的前蘇聯國家加速歐化，並尋求北約庇護，烏克蘭便是關鍵角色。（法新社檔案照）

蘇聯解體後，東歐與中亞國家相繼獨立，原歐洲與俄羅斯之間仍有一段緩衝區。然而，隨著北約逐步東擴，這一緩衝逐漸消失，導致俄羅斯與西方的對抗升級。普廷統治下的俄羅斯日益獨裁，使得原本親俄的前蘇聯國家加速歐化，並尋求北約庇護，烏克蘭便是其中的關鍵角色。

澤倫斯基的親歐立場讓普廷決定發動軍事行動，以震懾烏克蘭，卻未料到烏克蘭全民抵抗的決心，引發歐美與國際社會的強力援助，使戰事陷入長期消耗戰。

然而，烏克蘭雖獲得大量軍援，卻因戰場位於本國境內，缺乏攻擊性武器，無法有效反擊俄軍，只能採取以空間換取時間的戰略。與歷史上的抗戰相似，烏克蘭試圖透過拖延戰局等待國際形勢變化，但最終並未獲得其他國家直接軍事介入，也無法真正牽制俄羅斯，導致其長期處於被侵略的劣勢。

近期，川普與澤倫斯基於白宮會晤，關鍵不在協議內容，而是雙方對戰爭的根本認知差異。（彭博檔案照）

近期，川普與澤倫斯基於白宮會晤，但未能達成礦產協議。這次會談的關鍵不在協議內容，而是雙方對戰爭的根本認知差異。澤倫斯基視烏克蘭為民主陣營對抗獨裁勢力的前線，而川普則認為烏克蘭本身實力不足，若非仰賴西方支持，早已無力與俄羅斯抗衡，而在美國援助減少的情況下，北約各國爲了繼續抵禦俄羅斯，不得不繼續支援烏克蘭這個「第一鏈」，陸續援烏，希望烏克蘭繼續抗俄。

三年戰爭過去，台灣不能對此無動於衷。烏克蘭戰爭證明，沒有堅實國防的小國，在面對大國威脅時，將難以維護自身主權。身為第一島鏈，臺灣和烏克蘭有相同之處，若中共其他外侵，我國勢必第一個面對威脅。因此，台灣必須加強國防自主政策，提高國防預算佔GDP比率，並優先購買具備實戰經驗的成熟武器。唯有建立強大而可信的軍事威懾力，才能確保台灣不會成為下一個烏克蘭，讓敵人不敢輕啟戰端，確保國家安全與區域穩定。

（作者為軍人）

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