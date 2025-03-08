沈榮欽國際視野》台積電赴美投資不利嗎？

如果台積電投資美國 1650 億美元，台灣仍留有八成的產能，又並非將最先進技術移植到美國，那麼掏空台灣的說法就完全沒有根據。

◎沈榮欽

1953 年美國艾森豪總統提名通用公司董事長威爾遜（Charles E. Wilson）擔任國防部長，引發利益衝突批評，在爭辯激烈的參院軍事委員會聽證會中，威爾遜說了那句名言：「凡是對美國有利的，都對通用有利，反之亦然。」試圖降低利益衝突的疑慮。

不需入主英特爾技術移轉 魏哲家就是大勝

台積電承諾赴美投資 1650 億美元，即使不知最後是否實現，但是只要換得台積電不需入主英特爾技術移轉，董事長魏哲家就是大勝。

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台積電承諾赴美投資 1650 億美元。（取自貼文）

對台積電來說，赴美設廠不會破壞其競爭優勢，因為這既無傷其營運與生產模式的核心能力，也因為有亞利桑那廠的前車之鑑，反而可以累積經驗，發揮半導體生產的學習經濟。

唯一問題就是美國廠的生產成本大漲，但這並不意味這筆投資不划算，因為完整的成本計算需要將風險納入考量，如果台積電的美國客戶有分散風險的需求，那麼增加的生產成本，只是反映出避險需求，最後還是會以較高的價格轉嫁給美國廠的客戶，對台積電的影響不大。

在我看來，如果要說對台積電的競爭優勢有影響的話，恐怕和一般的認知相反，此舉長期而言，反而有利於台積電

的競爭優勢。

日本豐田汽車在經歷美日以及歐洲的貿易摩擦之後，到了上世紀八十、九十年代才將生產基地全球化，主要是因為豐田的基礎設施不完善，加上管理階層猶疑，拖慢其全球化的速度。

豐田的基礎設施不完善，加上管理階層猶疑，拖慢其全球化的速度。（法新社檔案照）

雖然因為日圓升值，讓豐田的生產基地外移顯得划算，當時豐田的政策盡量是區域生產供應區域市場，可是事實上豐田在不少地方 —— 尤其是歐洲 —— 吃了不少苦頭，除了各地的制度與法律條件相差很大之外，豐田的生產系統依賴特定的文化，尤其是和諧的勞資關係與信任，這些在某些國家並不具備，豐田最後繳了不少學費，但也因此學會了如何管理全球企業。

台積電的國外設廠歷程 緩慢速度全球化

台積電的國外設廠歷程，和豐田有部分相似之處，都是企業很成功之後，面臨貿易摩擦與地緣政治議題，才以緩慢的速度全球化，將生產基地佈局到其他國家。

短期而言，台積電當然會付出一些學費，但是這卻是台積電要成為真正的全球企業所不可或缺的知識，還可因接近客戶與市場，獲得當地的資訊。而且相較像豐田這樣有品牌且直接面對消費者的企業來說，台積電全球化的複雜度已經很低了。

回到威爾遜的「凡是對美國有利的，都對通用有利，反之亦然」。這種說法當然無法真正解決利益衝突的疑慮，因為當時通用和國防部有不少大合約，就和 SpaceX 與 NASA 的情形一樣。最後威爾遜出售自己的通用股份，才獲得國會通過，擔任國防部長。

台積電投資美國 1650 億美元，台灣仍留有八成產能。圖為夜間的高雄楠梓台積電P1廠，點亮tsmc招牌。（記者李惠洲攝）

留八成產能又未移植先進技術 掏空台灣說毫無根據

就和通用和美國一樣，台積電的利益和台灣的利益雖然高度重疊，但也有衝突之處。如果台積電將最尖端的技術或大量產能放在國外，雖然台積電能維持競爭優勢，但是依舊可能影響台灣的重要性。但是如果台積電投資美國 1650 億美元，台灣仍留有八成的產能，又並非將最先進技術移植到美國，那麼掏空台灣的說法就完全沒有根據。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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