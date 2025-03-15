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健康醫療網》為胰臟癌爭取生機！胰臟癌「1用藥」加入一線治療 有效延長存活時間

胰臟癌素有「癌王」之稱，許多人確診就已經是晚期，不止不易早期診斷，且發病擴散速度快，又沒有有效治療，因此令人聞之喪膽。
健康醫療網

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2025/03/15 09:30

◎ 健康醫療網

胰臟癌素有「癌王」之稱，許多人確診就已經是晚期，不止不易早期診斷，且發病擴散速度快，又沒有有效治療，因此令人聞之喪膽。面對胰臟癌的治療，當前可說是相當棘手，讓病人與醫師都感到相當挫敗，甚至想要放棄治療。所幸，113年5月衛福部核准一項重要的適應症，將原本用於二線治療的微脂體抗癌藥物，擴大到第一線治療，讓病人有更多治療選擇，多一線生機

胰臟癌之所以被稱為癌王，主要是因為胰臟的位置在後腹腔，讓病變難在早期被發現，也不易手術完全切除，所以復發機率高，治療效果差，預後也不好。（取自貼文）胰臟癌之所以被稱為癌王，主要是因為胰臟的位置在後腹腔，讓病變難在早期被發現，也不易手術完全切除，所以復發機率高，治療效果差，預後也不好。（取自貼文）

胰臟癌具有「癌王」之稱　高危因子提高警戒

義大癌治療醫院內科饒坤銘副院長指出，胰臟癌之所以被稱為癌王，主要是因為胰臟的位置在後腹腔，讓病變難在早期被發現，也不易手術完全切除，所以復發機率高，治療效果差，預後也不好。造成胰臟癌的原因不明，但有研究報告顯示，抽菸可能是相關危險因子，此外，如果60歲後才出現糖尿病，這一類晚發型的糖尿病患者，可能是胰臟被腫瘤破壞，引發血糖控制不佳，因此務必提高警覺，適時尋求醫師的評估。

篩檢工具掌握胰臟健康　留意這些病癥

饒坤銘副院長提到，胰臟屬於長條型器官，會因為腫瘤生長的位置，使症狀有些差異。若在胰臟頭部，多數病人會出現黃疸，增加被及早診斷的機會；若是在胰臟中段及尾部，早期幾乎沒有症狀，直到腫瘤逐漸增大，才可能會開始出現上腹痛，甚至延伸到背部。

饒坤銘副院長提及，胰臟癌難以透過健康檢查篩檢出來，除基本腹部超音波外，還必須藉由胃鏡、大腸鏡、電腦斷層、核磁共振、抽血驗腫瘤標記等方式，逐一抽絲剝繭才有機會找出病灶

撲殺難纏胰臟癌　這些治療方式爭取生機

現行的胰臟癌治療，包括外科手術、化學治療、放射治療、免疫治療與標靶藥物等多種選擇，不過，手術仍是目前較為有效的治療方式。饒坤銘副院長表示，高達8成的病人初確診就是晚期，腫瘤已經侵犯其他器官，無法以手術切除乾淨，成為治療上一大困境。針對無法手術治療的病人，若為局部晚期且沒有明顯擴散，會先以化療合併放射治療來縮小腫瘤，讓後續能夠順利銜接手術，提高治癒的可能；若已經發生轉移，則以緩和性治療為主，目標在改善病人身體功能、延長存活時間，並保有良好生活品質。

饒坤銘副院長也提到，胰臟癌病人以年長者居多，且常同時患有其他慢性病，增加手術併發症風險，因此，要進行手術前還需要仔細評估病人的健康狀況，才能達到最佳治療結果。

一線微脂體抗癌藥物治療　副作用低、有效延長存活期

過去傳統化療以單一藥物為主，近年國際治療指引建議使用「微脂體三合一化療」，增進治療效果。衛福部也在113年5月，將二線治療的微脂體抗癌藥物，擴大到第一線治療使用。臨床試驗證明，用藥後疾病無惡化可達7.4個月，整體存活期也延長將近1年的時間，是近年最佳的治療成效。

饒坤銘副院長表示，微脂體抗癌藥物納入健保給付後，可減輕病人的經濟負擔。而藥物組合愈多，效果當然也愈好，可是相對副作用也會跟著變多，只要病人身體狀態良好、具自我照顧能力，經評估適合就會建議以微脂體抗癌藥物進行組合治療。通常會從較低的劑量開始，依病人耐受性，採漸進式的調整劑量，減輕治療帶來的不適，順利完成治療計劃。

此外，相較於其他一線藥物，由於微脂體抗癌藥物包覆效果好，具備較佳的腫瘤穿透力，可以直接將藥物鎖定在腫瘤位置，使用較少劑量就能發揮治療效果，對骨髓抑制的影響，也比其他化療用藥來得更低。至於噁心、嘔吐、拉肚子等常見治療副作用，更是有相當程度的降低；即便出現副作用，利用相對應的支持性藥物都可以獲得緩解。

饒坤銘副院長以一名60歲男性病患為例，此個案因腰痛症狀就醫，確診胰臟癌轉移，在接受使用以微脂體抗癌藥物為主的三合一療法，經6次的治療後，腫瘤明顯縮小一半，癌症指數也持續下降，病況獲得穩定控制。

積極面對治療　打擊癌王重拾正常生活

面對惡性度極高、治療棘手的胰臟癌，饒坤銘副院長提醒民眾，除平常就要多加留意身體狀況，若不幸確診，最重要的是「面對它、解決它」，深入了解疾病、治療選擇，並設定治療目標，加上病人、家屬與醫療團隊密切配合，正是對抗胰臟癌的最佳利器！


本文經授權轉載自健康醫療網／林韋彤報導 為胰臟癌爭取生機！胰臟癌「1用藥」加入一線治療　有效延長存活時間

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