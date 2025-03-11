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自由開講》228歷史悲劇可以原諒 不能忘記

2025/03/11 13:00

◎ 常遇秋

總統賴清德2月28日首次以總統身份，出席在228國家紀念館舉行的「228事件78周年中樞紀念儀式」。

賴總統先對於1980年2月28日發生的林宅血案至今仍然未破案，感到歉意。接著，總統提出具體承諾，加速政治檔案開放，追查228真相，落實轉型正義。

總統賴清德出席「228事件78周年中樞紀念儀式」，提出具體承諾，將加速政治檔案開放，追查228真相，落實轉型正義。（資料照）總統賴清德出席「228事件78周年中樞紀念儀式」，提出具體承諾，將加速政治檔案開放，追查228真相，落實轉型正義。（資料照）

回顧1947年2月27日至5月16日間的「二二八事件」，台灣因為清朝對日本在甲午戰爭失敗，訂立《馬關條約》。台灣因禍得福，脫離清朝統治，進入長達約50年的「台灣日治時期」。

當時的日本，在政治、經濟、農業、衛生與軍力，都相當「現代化」，台灣在日治時期，展開農業發達、醫療進步與「夜不閉戶」的文明生活。

日本在第二次世界大戰投降之後，以陳儀為首的台灣省政府接管臺灣。在政治上，台灣省政府歧視本土籍菁英；在經濟上，通貨膨脹導致民不聊生；在文化上，在社會文明相對進步的台灣人，受不了接管台灣的中國人，軍紀不佳，衛生又不好，本省籍菁英與外省籍管理者之間的衝突，釀下228悲劇的序曲。

1947年（民國36年）2月27日，省政府專賣局查緝員在台北市查緝私菸，使用公權力過當，造成民眾死傷，次日（28日）民眾陳情抗議演變成重大傷亡，演變成「二二八事件」。

針對這段「二二八事件」歷史悲劇，我們可以原諒（forgive），但是不能忘記（forget）。以史為鑑，避免重蹈覆轍，再次發生遺憾！

（作者為教育工作者）

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