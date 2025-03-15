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自由開講》遏止詐騙 建立嵌入式反詐主機板

2025/03/15 13:00

◎ 林書立

全球詐騙行為嚴重傷害經濟發展，2023年全球財務損失就已超過萬億美元（超過1%全球GDP），成為阻礙永續發展的巨大障礙，數位科技的發展更是被利用在數位空間進行詐騙，近來詐騙集團更因為缺乏「豬仔」，遂由詐騙集團的人事專員「狗推」轉向做人口販運，使得原本不受重視的中南半島詐欺大本營，終於燒出跨國治理大火，隨著數位詐騙的蔓延，聯合國永續發展也將反詐欺列入目標，我國積極推動反詐工作下，也走向「公私協力夥伴」的跨部門與跨產業合作模式，而全球更已發展出嵌入式合作夥伴（Embedded Partnership）的發展

全球詐騙行為橫行，聯合國估計，東南亞各地有數十萬人被犯罪集團販運，並被迫在詐騙中心和非法線上活動中工作。圖為泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯社）全球詐騙行為橫行，聯合國估計，東南亞各地有數十萬人被犯罪集團販運，並被迫在詐騙中心和非法線上活動中工作。圖為泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯社）

嵌入式合作夥伴在技術上是將服務直接整合到第三方，通常會透過強化不具備專業知識的力量，來開發專門性功能增強核心能力，包括從高級分析到額外的安全層次內容，技術上通常涉及API整合、客製化開發以確保無縫的整合。

以新加坡為打擊數位詐欺犯罪為例，2022年3月新加坡將原有「反詐騙中心」擴編成「反詐騙指揮處」，讓原本僅負責監督各警察局的「反詐騙調查小組」，拓展到從「上游」開始介入，引進銀行成員，觀察銀行帳戶資金流向，並利用科技辨識潛在詐騙案件，在受害者意識到被騙前即提出警告，以阻止詐騙案發生，推出當年成功阻止9.5萬名潛在受害者上當「反詐騙指揮處」，更與新加坡金融管理局（MAS）合作，安排包括星展、華僑、大華、匯豐、渣打及聯昌國際等6家銀行職員「進駐」該處，以立即解決問題，協助警方追蹤資金流向及凍結涉嫌詐騙的可疑帳戶，同時新加坡科技局（A*STAR）亦派員進駐指揮處，協助警方處理與星國政府電子服務系統「Singpass」相關詐騙案，以利更迅速凍結可疑戶頭、追回詐騙款項找到潛在被害人，同時亦與國際執法單位緊密合作。

為強化民眾識詐意識，我國推動金警聯防反詐，國泰世華銀行在「知識盾、科技盾、關懷盾及聯盟盾」四大構面聯防機制反詐，圖為行政院長卓榮泰（左二）日前視察臨櫃關懷阻詐執行情形。（資料照）為強化民眾識詐意識，我國推動金警聯防反詐，國泰世華銀行在「知識盾、科技盾、關懷盾及聯盟盾」四大構面聯防機制反詐，圖為行政院長卓榮泰（左二）日前視察臨櫃關懷阻詐執行情形。（資料照）

詐騙對於受害者、他們的家人和社會來說，傷害不僅僅是經濟上的損害，更有可能是毀滅性的傷害，詐騙是全球廣泛趨勢的一部分，這些趨勢會削弱人民對政府和機構的信任，以及對於治理、社會規範與契約的不利發展，我們不僅要公私協力，更要建立更廣泛的見解、經驗與力量整合，以嵌入（Embedded）方式緊密合作，才能讓台灣反詐欺的主機板，成為全球反詐欺最堅強的堡壘。

（作者為現職員警）

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