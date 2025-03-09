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自由開講》美國刪除「不支持台獨」 國際新變局

2025/03/09 19:00

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「美國務院官網刪除「不支持台獨」 外交部回應了」一文之報導，美國國務院官網12月13日更新「美台關係現況」介紹文章，有人發現，內文中刪除了「不支持台獨」字句。

美國國務院官網日前更新「美台關係現況」介紹文章，刪除了「不支持台獨」字句。（圖擷取自美國務院官網）美國國務院官網日前更新「美台關係現況」介紹文章，刪除了「不支持台獨」字句。（圖擷取自美國務院官網）

台灣要如何解讀這政治訊息呢？美國這訊息又是要講給誰聽的呢？對此，筆者有些看法。

首先，美國國務院在刪除「不支持台獨」議題上，主要是說給「中國」與「台灣」政府聽的，看誰能提供美國更大的政治利益？這是川普一切都以「美國優先」、「美國將再次偉大」的開場白。

台灣、美國與中國之間的博弈，自此開始。美國對台灣議題的態度，開始充滿不確定性。

今日，美國國務院可以政策大轉彎，在官網刪除「不支持台獨」！美國明日的作法呢？誰能預料？台美關係邁入「不確定性」，台灣必須先自立自強！

其次，美方在台灣議題上，過去採取「戰略模糊」政策，直到上任前總統拜登上任，改採「戰略清晰」。如今，川普上任再次政策大轉彎，轉彎為「戰略模糊」政策，台灣要謹慎以對。

例如，拜登任內，美國多次對台軍售各類最先進的武器。例如，台灣的F-16戰鬥機，在美國支持下，漢翔及美商洛馬攜手合作的「鳳展計畫」，將台灣141同型機升級為「F-16V」，台灣的空軍戰力，因此大躍進。川普的做法呢？賴總統若赴美，禮遇的等級呢？

其三，面對「川普2.0」，不只是川普痛批台積電搶生意，擬修晶片法；「美國優先」的思維下，國際貿易不再如此自由化，美國對加拿大與墨西哥的提高關稅，只是開盤小菜。

美國總統川普（右）與日本首相石破茂上月初在白宮舉行首次峰會。（美聯社）美國總統川普（右）與日本首相石破茂上月初在白宮舉行首次峰會。（美聯社）

近日，日本首相石破茂已經去拜見美國總統川普，並送上重大賀禮！台灣的思維與做法呢？外交部2月16日表示，美方的「文字內容」是「正面友我」。但是，「實質內容」呢？也是「正面友我」嗎？

最後，台灣面對美國官網刪除「不支持台獨」，國際展開新變局，台灣該有新思維與新作法

《史記》：「人為刀俎，我為魚肉！」台灣必須做好各種可能狀況，以因應變局，避免台灣被當成美國的「政治籌碼」，台灣輕易就被交易出去。

台灣理當雙管齊下，既要持續對美國釋出善意，還要盡速強化自己的軍備與戰力，不能只期盼美國「無條件來支持台灣」，這是痴人作夢

（作者為教育工作者）

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