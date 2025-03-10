自由開講》賴總統二二八致詞／一個深綠客家人的懇切建言

◎ 張世賢

賴總統在二二八事件中樞紀念會上，針對七十八年前發生的慘案，首次以總統身分打開天窗說亮話。他說，這件慘案的肇因並非族群衝突，而是由於當時中國和台灣兩地文明水準的巨大落差，以及蔣介石在中國節節敗退後，縱容來台的軍政人員胡作非為引發的。

總統賴清德出席「228事件78周年中樞紀念儀式」，強調未來將率領政府繼續加速政治檔案開放，追查真相，並進一步落實轉型正義，以及避免類似228不幸事件歷史重演。（資料照）

七十八年來，經過許多學者專家從各方面調查、研究、考證的結果，二二八的大部分真相已清楚呈現。有一位苗栗鄉親長輩，過世前幾年就親口告訴筆者，他當年在台北市經營的百貨店遭到中國來台的帶槍官兵洗劫的經過，那時他實在不甘受損，想衝上前去阻擋，好在太太拉住，才沒有成為槍下亡魂。目前的調查報告，對二戰之後來台接收的政務人員的貪腐、官兵搶劫和強姦婦女的暴行，以及蔣介石派遣的軍隊在全台無情掃射民眾造成的腥風血雨恐怖紀錄，也都早已堆積如山，是台灣歷史上最為慘絕人寰的一頁。

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在這件慘案裡，數以萬計原籍台灣的犧牲者有Holo人、客家人和原住民各族群，也有不少被憤怒的台灣人打死的「外省」人，他們都應該找蔣介石等人償命。客家犧牲者如花蓮張七郎父子三位醫師、吳伯雄的伯父吳鴻麒法官等，原住民犧牲者如後來以叛亂罪被捕槍決的高一生、湯守仁和林瑞昌等，皆為知名的台灣社會菁英。但賴總統在這次紀念會上，卻全程以並非全民都能聽懂的Holo語致詞，讓人感覺國家元首只關注Holo人遭受的苦難，其餘命運同樣悲慘的客家人、原住民和「外省」人都不配接受國家元首的道歉似的，實在是一大敗筆。國家元首的語言使用，若讓人感覺厚此薄彼，則如何團結全民？

中共無時不圖謀併吞台灣，近年除不斷演習圍困台灣外，更利用台灣內部的眾多親共協力者積極顛覆台灣，藍白兩黨就公然進行「立法政變」來癱瘓政府，負面效應已經顯現，加以國際情勢波詭雲譎，守護台灣的民進黨政府應以團結全民為第一要務，國家元首針對國務的公開談話，不應只顧到深綠的感受和選票，而只以Holo話發言。在早已通用華語的台灣，只用Holo話絕對不利爭取其他族群的向心和選票，尤其是明清以來經歷慘烈的閩客械鬥後敗走他遷的弱勢客家人。這是無奈的歷史事實，忠誠謀國者應有清楚認知。

這屆立委選舉的結果，民進黨在桃竹苗花東等地客家人較多的地區依舊全面崩盤，招來可能亡國的藍白之亂，是否因為民進黨已被客家人認定為Holo黨之故？和Holo人一樣同為華南移民後代的客家人，為何會有不同的投票取向，大家應該嚴肅思考。

賴總統勇於根據史實，首度以元首身分公開指出蔣介石和國民黨的二二八慘案罪責，是台灣講求公理正義的重要起點，我們擊掌讚揚。但做為深綠一份子的筆者，認為團結全民乃是首要急務，希望他在攸關國政的談話上顯現元首的高瞻遠矚，不以只照顧深綠台獨的語言做政治表態，而要以有利團結全民的通用華語致詞，讓各族群都感受到尊重，同心協力護衛國家。



（作者為退休公務員，曾出版《台灣客家——前世今生來時路》）

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