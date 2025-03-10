自由開講》昔險斷送台灣「護國群山」 國民黨今有臉要「守護台積電」？

◎ 王濬

台積電董事長魏哲家在一週內與美國、台灣兩國總統同框，除了宣布擴大在美國投資一千億美元，使台灣幾乎成了「川普新政」旋風下，首個與美國共創「雙贏」局面的先行者；更在總統府的記者會上直球對決，霸氣向世界宣布「台積電還要繼續擴大投資建廠」。

美國總統川普與台積電董事長魏哲家共同宣布台積電將在美投資至少1000億美元。（彭博）

當「紅藍白」還在搞不清楚狀況地質疑「賴政府出賣台積電」、「掏空台灣」與「美積電」的同時，賴清德政府早已和台積電攜手，走向「矽盾2.0」與「世界的台積電」，與邁向台美合作的新里程碑，打造對台灣與國際民主陣營具有關鍵與共同利益的「非紅供應鏈」。

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藍白拼命炒作「美積電」論，自以為「比台積電更懂台積電」？

台積電增加對美投資、台美關係繼續深化、台灣與民主夥伴共同打造「非紅供應鏈」——這三個結果，唯一會對此感到不高興的就只有中共。雖然按照中共的邏輯，不只一次「吃豆腐」地把台積電也當成「中國企業」，還宣傳是「中國價值最高的民營企業」、「中國企業500強之首」，既然如此還在那邊唱衰、批評台積電投資美國，不是自打習近平「美中關係友好」、「堅定不移推動經濟全球化」的臉嗎？當謊話與幹話說得太多，就是會不免前後矛盾、自打嘴巴，共產黨是如此，國民黨更是這樣。



現在的國民黨立刻配合中共認知作戰論調，拼命炒作「疑美論」、「美積電」等語，前總統馬英九還跑出來高呼「請賴總統守護台積電」，一副「比台積電還了解台積電」的樣子，講來講去卻都是照抄中國官媒的舊調，讓人看了實在啼笑皆非。

國民黨團書記長王鴻薇、立委柯志恩、葛如鈞等，5日召開記者會，質疑「台積電變『美』積電？！國安拉警報」。（資料照）

人家魏哲家董事長都豪氣發語「現在的產能還是遠遠不夠！」還能在一週內與兩位民主國家的元首合開記者會握手了；結果國民黨還在只能見見中國國台辦主任宋濤，然後乖乖接受一頓「九二共識、反對台獨」耳提面命的程度，真的是不要太笑掉大家的大牙。

馬政府差點將「護國群山」整個斷送、把台積電「打包送中國」：

也請「今日的國民黨」更不要忘了，「昨日的國民黨」是怎麼對待台積電與台灣的「護國神山群」的：2015年中國紫光集團董事長、外號「晶片狂人」的趙偉國宣布要「買下台積電、併購聯發科」，時任總統馬英九卻說寧願「相信這不是中國經濟攻勢」，毫無警覺程度令人髮指，也難怪馬政府時期對於中共的大量統戰滲透與國安漏洞通通「不設防」。

更可惡的是，馬英九對於中國紫光集團要全面「吃下」台灣的半導體產業，竟是採取這種「隔江猶唱後庭花」的散漫態度也就算了。馬政府居然還想要大開中國斷送台灣IC產業之門，就在2015年11月的「馬習會」舉辦後不久，馬政府就公開誓言「要在任內開放中國投資台灣半導體設計」，結果引起產業界與學界的巨大反彈聲浪。馬英九還一意孤行，在1月份的選舉國民黨大敗、已經確定要政黨輪替之後，2月份時仍傳出馬政府要「520前拼開放中資參股IC設計」的新聞，是輿論的強烈反對才逼馬政府收手⋯⋯

馬英九曾誓言「要在任內開放中國投資台灣半導體設計」，引起產業界與學界的巨大反彈聲浪。 （記者劉信德攝）

試想，如果當初沒有民進黨等本土在野黨、半導體業界、學界與台灣公民社會的集結發聲，馬政府會怎樣偷偷把整個台灣半導體產業的優勢通通葬送掉？如果2016年沒有發生政黨輪替，還由國民黨繼續執政，只怕今日台灣早就是被民主世界共同抵制的「紅色供應鏈」成員之一，還不是很重要的那種「小小兵」。

藍營昔日以「拒絕台積電」為傲，今日才在呼喊「台積電很重要」？

國民黨在執政的時候就絲毫不看重台積電與台灣的「護國群山」，不管是要被中國直接買下，還是要開放中資入股，通通不覺得會對台灣的國安與利益造成威脅；在「太陽花學運」與「馬習會」之後，早就沒有民意基礎的這個馬政府還想要做卸任前的「最後瘋狂」，把台灣的關鍵核心產業打包送給習近平當「馬英九的個人賀禮」，簡直無法原諒。今天的國民黨還有臉質疑別人要「出賣台積電」、馬英九還有顏面說要賴總統「守護台積電」，這些人的臉皮，真是讓所有早餐店的厚片吐司都要自嘆弗如。

而失去中央執政權之後的國民黨，對台積電的態度更是沒好到哪。桃園市長張善政目前最為人知的「政績」就是「趕走台積電」，讓其宣布放棄進駐龍潭科學園區三期；新竹縣長楊文科也因為傳出「不給台積電土地」，最後讓台積電「棄竹縣、去高雄」；被認為最有望角逐2028年總統大位的台中市長盧秀燕，更是把「唯一敢拒絕台積電的人」當作自己的豐功偉業掛在嘴邊⋯⋯

台中市長盧秀燕常把自己是「唯一敢拒絕台積電的人」當作豐功偉業掛在嘴邊。（資料照）

不管是消極擺爛的城市治理態度，還是想塑造自己「力抗大企業、守護小市民」的選舉形象，台積電在國民黨眼裡一向都被視若敝屣、毫不尊重。如今，有了政治攻擊的需求與認知作戰的請託，才在那邊大吵「台積電超重要！」的嘴臉，就像每天霸凌排擠同學，結果人家紅了才突然跳出來說「我們一直都是好朋友！」的惡霸小孩，道德淪喪到這種地步，都不會覺得愧對台灣社會嗎？

「中國要併購台積電，不算是經濟攻勢」——這就是馬英九總統過去對「台灣護國神山受中國威脅」的真實態度；「台積電到中國投資、是台灣經濟力量的擴散，而不是流失」則是馬英九政府對於「台積電投資中國」的正式表態；「台積電來會造成污染，我們才不要」更是國民黨縣市首長對「台積電投資台灣」的實際回應。如今，當馬英九高呼要「守護台積電」、國民黨與民眾黨大吵「台積電要變美積電」與「台積電是台灣護國神山」之餘，應該回頭翻一下日記，看看過去的自己都說過與做過什麼；也不妨順便預約做個超音波檢查，看看自己的良心是否早就遺忘在哪個地方。

（作者為政治工作者、兩岸政策研究員）

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