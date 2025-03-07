自由開講》谷瑞生：共抗中俄伊朗邪惡軸心 台美歐立場一致

◎ 駐瑞典代表處

為呼籲理念相近國家支持以規則為基礎的國際秩序，我駐瑞典代表處谷代表瑞生投書瑞典知名報社「南泰利耶報」（Länstidningen Södertälje）並於本（2025）年3月3日以「這就是我們削弱威權主義軸心的方式」（Så försvagar vi de auktoritära axelmakterna）全文獲刊。

駐瑞典代表處代表谷瑞生投書瑞典知名報社「南泰利耶報」（Länstidningen Södertälje），倡言支持以規則為基礎的國際秩序，共抗來自中俄伊朗威權國家的安全威脅。（圖擷取自「南泰利耶報」官網）

瑞典國安局（SÄPO）多次指出，俄羅斯、中國及伊朗均在「瑞典進行廣泛的情報蒐集及安全威脅活動，對領土主權及獨立決策構成威脅」，尤強調「中國整體的安全威脅活動」。瑞典國安局表示，此舉「有可能損害瑞典的出口及創新能力，長遠觀之，可能嚴重影響瑞典的競爭力及就業，對瑞典構成嚴重的經濟威脅」。

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中國發表的外交政策是尋求重塑國際秩序，打造「人類命運共同體」，支持中國實現「中華民族偉大復興」戰略。中國因而採取措施，特別是透過外交、經濟脅迫、灰色地帶戰略及認知戰等手段為民族復興創造條件並增強其國際影響力。

美國國防部近日發布之2024年「中國軍力報告」概述中國軍隊的快速發展及中國對俄羅斯的支持：「北京尋求與莫斯科保持密切聯繫，顧及對莫斯科國防工業的支持，亦同時避免任何聲譽或經濟損失」。

北京甚至不認為莫斯科的行為或莫斯科對烏克蘭的入侵是一場「戰爭」。然而，中國不僅對瑞典構成威脅，亦對台灣構成威脅。因此瑞典政府在中國對台灣的野心問題上持與美國相同的立場。谷代表表示，這反映在瑞典的「外交政策聲明」上，該聲明在2024年及2025年均指出「中國對台行為令人擔憂，軍事暴力威脅不可接受」。

美國國務院依據「台灣關係法」描述台美關係並指出，美國「繼續在台灣海峽的和平及穩定有持久的利益」，並且「反對任何一方片面改變現狀」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於1月24日與中國外交部長王毅通電話時亦強調美國對地區盟友的承諾，並對中國針對台灣之脅迫行動表達嚴重關切。

美國國務卿魯比歐日前與中國外交部長王毅通電話時，針對中國對台灣之脅迫行動表達嚴重關切。（資料照，美聯社）

同樣，歐洲議會亦多次批評中國的行為，「譴責中國持續對台灣進行軍事挑釁，堅決反對任何片面改變台海現狀的行為」。

歐洲議會亦於2024年4月通過決議，指出伊朗、俄羅斯及中國愈發頻繁地透過空殼公司共享關鍵情報並開展合作，試圖在關閉定位設備的情況下連結銀行系統及海上石油轉運，從而降低歐盟制裁的效果。

增加軍事能力 支持以規則為基礎的國際秩序

谷代表強調，伊朗、俄羅斯及中國關係密，而理念相近國家削弱威權軸心的最佳方式是增加軍事能力，加強制裁執行力度，減少對俄羅斯及中國的能源和財政依賴，最後但同樣重要的是，支持以規則為基礎的國際秩序。

本次「南泰利耶報」刊登谷代表投書配以含有中國、俄羅斯及伊朗國旗圖案之照片，輔以「作者描述來自中國、俄羅斯和伊朗的安全威脅」之文字說明，前揭三國在瑞典及歐洲層級的領土主權及經濟面向均構成威脅。「南泰利耶報」創刊於1861年，該報總部位於斯德哥爾摩省的南泰利耶市，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年9至12月「南泰利耶報」每日紙本報紙及網站觸及約60,000人次。

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