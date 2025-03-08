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自由開講》中共的殖民寄宿學校 在西藏殘害無辜兒童

2025/03/08 11:30

◎ 李芃萱

台灣邁向高齡化社會，孩子成為家庭中的寶貝，家長不僅更加重視孩子的教育，社會對虐嬰虐童事件也更加憤怒。然而，在西藏（又稱Tibet圖博）卻發生中國政府把兒童當成目標，由國家帶頭虐待兒童。

中國政府把西藏兒童當成目標，由國家帶頭虐待兒童，強迫西藏兒童進入官辦的寄宿學校，進行鎮壓性同化政策。拉薩的一所公立寄宿學校的高中生的上課情況。（美聯社檔案照）中國政府把西藏兒童當成目標，由國家帶頭虐待兒童，強迫西藏兒童進入官辦的寄宿學校，進行鎮壓性同化政策。拉薩的一所公立寄宿學校的高中生的上課情況。（美聯社檔案照）

過去幾年，國際媒體紛紛報導，中共在西藏關閉小學校，把學生集中到較大的城鎮上學，規定週間住校，週末才可以回家與家人團聚。在這些學校當中，政府聘請來自中國，不了解西藏文化、不會說藏語的漢人老師來教書，強迫孩子學習漢語。從抖音等短影音平台上，更流出了老師因為藏人學生發音不標準，而毆打小孩頭部、用腳踹倒在地，甚至直接把瘦小的孩子整個人摔到地上的虐待行為

早在2016年，原本在西北民族大學任教的嘉洛博士，就發現哥哥的兩個孫女在政府規定被送到鎮上寄宿制的幼稚園上學，才沒幾個月就性格大變，開始不吃家裡的傳統飲食，也拒絕用原本很流利的母語跟長輩互動。探詢許久後才發現，孫女去寄宿學校的第一週，就有小孩因為無法跟只會說普通話的老師溝通，害怕到大小便失禁。家長很想把小孩接回家，但是一旦不送小孩去寄宿學校，家族都會被政府列進黑名單，甚至父母會被逮捕判刑

因此，嘉洛博士開始對在西藏北部和東部，也就是在青海、四川和甘肅省藏區的50多間寄宿幼稚園進行3年的田野調查。他發現，學校會嚴格控制家長探視孩子，半年才能見一次家人。學校教室、宿舍、操場和辦公室都充滿了監視器，以確保老師們只使用中共政府批准的教科書上課

西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」行動，呼籲各界關注西藏人權現況。（資料照）西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」行動，呼籲各界關注西藏人權現況。（資料照）

西藏自1959年以來便受中共的佔領至今。在過去的66年間，有各種破壞西藏傳統文化、語言、宗教、環境的殖民政策，但將兒童當作傷害的目標，惡劣的行徑更是令人髮指。台灣支持西藏的團體，每年三月都會在西藏抗暴日，和藏人一起走上街頭，希望和我們一樣，不能接受中共傷害西藏孩子的台灣人，都可以一起站出來聲援。

（作者為非政府組織工作者）

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