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黃澎孝練「孝」話》台積電走進白宮是建立台美產業供應鏈夥伴共識的第一步！

川普這番喜形於色的表現，也意味著「川普總統」已不同於之前的「川普先生」，想必白宮傑出的智囊與強大的總統國安幕僚團隊，已讓川普總統充分認知到：「讓美國再次偉大」Make America great again 的夢想，Taiwan can help！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/03/07 11:57

◎ 黃澎孝

自從美國川普總統在2月10日的福斯新聞（Fox News）訪談中，再次公開表示：他是真的想把加拿大變成美國第51州。

這雖然引起了加拿大人五味雜陳，啼笑皆非的反應，卻有不少台灣人倒是半真半假、半開玩笑式地倡議，乾脆讓台灣「公投入美」成為美國的「第52州」好了！

美國總統川普2月祭出「移民金卡」取代外國投資者簽證的計畫，只要花500萬美元購買「金卡」，就能成為美國公民。（美聯社）美國總統川普2月祭出「移民金卡」取代外國投資者簽證的計畫，只要花500萬美元購買「金卡」，就能成為美國公民。（美聯社）

2月25日，川普又簽署一道行政命令，推出所謂的「移民金卡」計劃，承諾向願意支付至少500萬美元購買「移民金卡」的外國人提供居住權，乃至於最終入籍美國的機會。

如果「移民金卡」一張叫價500萬美元，按現今匯率，那可是相當於新台幣1億6千4百萬元的鉅款啊！因此網上立馬就有人起鬨說，如果台灣「公投入美」成功，那不就等於每人現賺500萬美元，立馬成為台幣億萬富翁了嗎？閉著眼睛想想看：還真是做夢都會笑醒吧？

總而言之，有夢最美，爭取台灣「公投入美」，成為美國第52州的「五二共識」，總比國共兩黨炮製的「九二共識」最終讓台灣成為中國第24個省，更會受到台灣人歡迎的多更多多吧！

（氣壞老共啦）

沒想到：3月3日，來自台灣的台積電董事長魏哲家，居然昂首步入白宮，當著川普總統和美國媒體的面，公開宣布將對美國加碼投資至少1000億美元，以用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心。簡直轟動了半個世界。

（老共又氣壞啦）

台積電董事長魏哲家在白宮與川普總統會面，公開宣布將對美國加碼投資至少1000億美元。（歐新社）台積電董事長魏哲家在白宮與川普總統會面，公開宣布將對美國加碼投資至少1000億美元。（歐新社）

因此，次日川普總統在國會聯席會議發表長達100分鐘的演說中，就興高采烈說道：

「就在昨天，世界最大、最強的台積電公司，擁有97%的市占，宣布投資1650億美元，在美國境內打造全球最強大的晶片」。

川普這番喜形於色的表現，也意味著「川普總統」已不同於之前的「川普先生」，想必白宮傑出的智囊與強大的總統國安幕僚團隊，已讓川普總統充分認知到：「讓美國再次偉大」Make America great again 的夢想，Taiwan can help！

（老共氣壞again and again）

其實，只要川普「開了竅」，以後再花點時間，聽一聽國務院和商務部的簡報，川普就會發現：除了台積電以外，台灣還有太多高尖端科技的關鍵技術，長期以來一直都是美國高尖端產業最忠實的「供應者」，台灣是一個名副其實的「寶島」。如果能夠讓台灣成為美國第52州，不但美國可以成為橫跨太平洋美、亞兩洲的更偉大的國家。台灣島上先進產業的價值、外匯和黃金的鉅額儲備，不但可以讓美國的國債一次還清，長期永續的經濟效益，更可讓美國賺了一翻又一翻！

對台灣人而言，當台灣成為美國的第52州，台灣產業就可以零關稅、零障礙地賺遍全美國！更何況，每年還可省下一大筆國防、外交的經費開支。簡直可以讓台灣人富爆了⋯⋯。

賴清德總統（左）日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，相當程度上，也是為了台積電擴大對美投資。（記者劉信德攝）賴清德總統（左）日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，相當程度上，也是為了台積電擴大對美投資。（記者劉信德攝）

以上「五二共識」的夢想，當然在實際政治上並不容易實現。玩笑歸玩笑，但是若從台美產業的互補性，以及合作共贏的互利效益來看，台美之間如果能夠建立宛如前述「五二共識」般的緊密的供應鏈夥伴關係，那就算讓美國吃肉，我們光喝湯，也是能夠讓台灣肥美飽足的綽綽有餘了！

事實上，2月14日，賴清德總統提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，相當程度上，也是為了台積電擴大對美投資，必然在台美產業供應鏈上造成龐大的外溢效應。台美如果能夠順勢發展出在產業供應鏈上的「五二共識」，那當然是台美雙贏的最完美的結局了

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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