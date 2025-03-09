自由開講》大學志願選填 當個勇敢尋夢人

◎ 溫順德

大學學測成績出爐，入學作業隨即展開。面對人生重要抉擇，如何挑選就讀系組，已讓考生焦頭爛額；今年不少招生校系，更改檢定篩選科目，更令考生無所適從。資訊紛雜莫衷一是，選填志願茫然之際，以下建議提供參考。

台灣科技大學推出快問快答系列影片，為考生選填志願解惑，並歸納出大學教授重視的10大關鍵能力。（台科大提供）

一是評估成績落點，選擇適切升學管道：考生接獲成績單後，須將自己各科成績，先換算為去年級分，藉由多重組合成績，找出帶狀落點校系。落點如達設定目標，即可依據自身條件，報名繁星推薦入學，抑是個人申請管道。如欲考分科測驗者，志願選填可較積極；若無意再挑戰分科，則須較為保守選填，以免兩邊難以兼顧，釀致全盤皆輸窘境。

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二為考量個人特質，決定選校抑或選系：名校雖有一定光環，然若視為轉系跳板，一旦無法順利轉系，反讓自己進退維谷；如果選擇熱門科系，未來就業雖有保障，但若不符自身興趣，勢將失去學習動力。當下AI科技當道，資電群科最受青睞，考生雖往選系靠攏，但得衡量個人能力；欲選校後再轉系者，則須清楚各校規定，評估個人條件特質。

考生可由網路平台，多方蒐集資訊，挑出適合自己校系。（資料照）

三須多方蒐集資訊，挑出適合自己校系：考生可由網路平台，了解各系課程內容，及其教學資源設備，乃至未來就業方向；更要查詢其註冊率，以及生師比的數據，掌握校系辦學品質，清楚資源分配狀況。如未確認自身興趣，可以透過性向測驗，協助釐清性格特質，找到自身興趣所在；或與輔導老師討論，藉由刪去法的方式，挑出最理想的志願。

四得傾聽內心聲音，勇敢追尋人生夢想：志願選擇是道難題，每位考生都怕選錯，但在多元價值社會，生命中有太多選項，有時或許多繞點路，但不至於全盤皆輸，過於擔心高分低就，一味迎合父母期望，反讓自己陷入迷惘。不用在意分數高低，毋須盲從別人腳步，只須傾聽內心聲音，依興趣與能力選擇，勇於面對所有挑戰，條條道路皆通羅馬。

志願選填關鍵時刻，建議考生多方請益，並與自己不斷對話，找出心中的夢公園，努力攀向夢想雲端。呼籲家長適度鬆手，多一分尊重與包容，少一點批評與干預，協助發掘孩子天賦，鼓勵孩子勇於逐夢，領域不同人生風景，成就最美好的自己。

（作者為高中校長）

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