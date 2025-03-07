許美華頻道》見完川普見賴總統 魏哲家正面回應不實資訊戰

美國廠未來增開3個生產線，但台灣光是現在計畫，就要再開出11個生產線 我兩個最大的對手都是我最好的客戶了（意思是指Intel跟三星）

◎ 許美華

開完美國白宮記者會，CC魏哲家在台灣總統府開記者會。重點其實就是，正面回應資訊戰抹黑台積電。

賴清德總統6日與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略。 （記者劉信德攝）

1、

為什麼去美國？因為客戶需求，在美國投資沒有任何影響台灣，因為總加所有產能還是不夠。

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在美投資不影響台灣多蓋生產線

美國廠未來增開3個生產線，但台灣光是現在計畫，就要再開出11個生產線

我兩個最大的對手都是我最好的客戶了（意思是指Intel跟三星）

這不是法說會我不能給數字，但產線就是不夠

「為什麼我們要去美國擴廠？因為客戶的需求，我們到現在為止已經全滿了！」

「明年，也滿了！」

「後年要蓋的生產線，也被訂了」

「產能不夠就是不夠！」

（不夠不夠不夠，這是今天CC總統府記者會關鍵字XD）

台積電董事長魏哲家剛與美國總統川普開完美國白宮記者會。 （歐新社檔案照）

2、

CC說美國的研發中心，是針對美國廠的製程改善良率提升的研發，不是新世代製程的研發

CC說台灣的研發中心一萬人 美國的研發中心大約1000人

備註：我的台積資深主管友人補充：

「CC講美國研發中心，就是我們每個場的YED（製程良率提升部門）」

這場記者會好好看

然後CC再三強調今天不是法說會，好好笑

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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