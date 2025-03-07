自由開講》支持緊急事後避孕藥轉類 藥師公會全聯會籲加速推動

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

藥師公會全國聯合會6日受邀參與衛生福利部召開的「緊急事後避孕藥轉為指示藥」專家會議，與醫藥專家、婦女與兒少權益團體等共同討論轉類可行性及配套措施。

衛福部6日召開「緊急事後避孕藥轉為指示藥」專家會議。（資料照）

藥師公會全聯會強調，全球多數先進國家已將緊急事後避孕藥列為指示藥，世界衛生組織（WHO）與多國衛生機構亦認可左炔諾孕酮（LNG）的安全性，主張應讓婦女能夠自行取得使用。我國不應與全球趨勢背道而馳，而應加速推動轉類，以確保婦女獲得即時且安全的用藥服務。

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國內支持度高 轉類具社會共識

目前，婦女團體與兒少代表對轉類並無反對意見，台灣女人連線2024年調查亦顯示，近七成民眾支持轉類，理由包括「方便即時取得」（33.3%）與「提高女性自主」（34.9%）。然而，僅少數醫師團體對轉類持保留態度，其背後原因值得進一步探討，政府應審慎考量專業與民意需求，避免因單一立場影響整體社會利益。

藥局提升可近性 讓婦女獲得即時協助

LNG緊急事後避孕藥應於72小時內服用，黃金12小時效果最佳，但台灣婦產科診所數量減少，截至2023年底僅965家，而全國已有8,887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所。若開放藥局供應，可提升藥品可近性，特別是在醫療資源不足的地區，確保婦女能夠在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。

事實上，衛福部早在先前已於官網公告轉類消息，並研擬相關配套措施，顯示此政策並非倉促推動，而是經過完整規劃與審慎評估。然而，由於少數團體基於自身利益而持續阻擋，使得政策推動受阻，導致台灣在生殖健康權益保障上落後於先進國家，政府應及時改正，確保政策落實。

落實CEDAW標準 保障生育自主權

我國已施行《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》（CEDAW），該法明確規定政府有責任保障婦女生育自主權，並推動相關政策落實。藥師公會全聯會認為，政府應依CEDAW規範，加速推動緊急事後避孕藥轉類，確保婦女能夠享有自主選擇權，並透過藥師的專業指導，確保安全用藥。

藥師公會全聯會強調，全球多數先進國家已將緊急事後避孕藥列為指示藥；示意圖。（歐新社檔案照）

藥師公會全聯會支持緊急事後避孕藥轉為指示藥，並呼籲政府加速推動相關配套措施，確保婦女健康權益不受限制。我們將積極配合主管機關，完善藥事服務體系，確保民眾能在藥師專業協助下，獲得安全、便利的用藥服務。我們期待透過政策調整，讓台灣與國際標準接軌，提供更完善的婦女健康保障，共同推動更符合社會需求的藥事政策。

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