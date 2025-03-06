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Emmy時間》台積電退休再出發 劉德音接美光董事的意義

現在美國是打開了一個門讓台灣進去，短期內台積電會需要在毛利率和建廠節奏之間找到一個平衡，長期對台灣來說，這是更上層樓的機會，譬如說劉德音就是很好的例子，台灣有機會在世界第一強國變得更加重要。
Emmy時間

Emmy時間

2025/03/06 19:00

◎ 胡采蘋

美光科技（Micron）宣布任命台積電前董事長劉德音出任董事。劉德音在台積電（2330）任職超過30年，目前是J&M Copper Beech Ventures董事長。

台積電擴大美國投資 對台灣好處很多

這就是為什麼一堆人以為台積電去美國、台灣就要亡國，但是真正對晶圓製造做過研究的人，很多人這兩天都說了這個交易對台灣是有很多好處的。

台積電去年法說會，由時任董事長劉德音（右），與總裁魏哲家（左）分別說明。（資料照）台積電去年法說會，由時任董事長劉德音（右），與總裁魏哲家（左）分別說明。（資料照）

台積電本來就會越變越大，三星英特爾眼看快不行了，台積一定會拿到更大的市佔率，去日本去德國難道是被逼的嗎，不是，是因為台灣的土地很難再找到大片產權單純的地方做廠房，而台灣的水資源、發電量，可能無法支撐更多的工廠了，本來台灣對製造業的承受力就會在未來五到十年逼近到臨界點。

台灣的土地很難再找到大片產權單純的地方做廠房。圖為高雄台積電楠梓P1廠已掛上tsmc 招牌。（記者李惠洲攝）台灣的土地很難再找到大片產權單純的地方做廠房。圖為高雄台積電楠梓P1廠已掛上tsmc 招牌。（記者李惠洲攝）

台積電會越變越大 台灣無法容納更多廠房

即使對美國市場承諾的1600億美元都用完，蓋出來的產能仍然是台灣的五分之一，還是遠遠不夠美國市場的需求量，而台積電今年的資本支出就是380-420億美元，一千億分成十年的話真的不算是太多。

但是台灣的供應商、工程師、管理層，卻打開了一個可以影響美國的道路，將來可以實質影響整個美國的晶圓製造產業，我們讓美國理解台灣的機會多了太多，猶太人就是因為在影視產業的話語權很大，因此對美國的影響力很大。

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）在白宮與川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）台積電董事長暨總裁魏哲家（中）在白宮與川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元；圖右為美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國打開了一扇門 對台灣是更上層樓

現在美國是打開了一個門讓台灣進去，短期內台積電會需要在毛利率和建廠節奏之間找到一個平衡，長期對台灣來說，這是更上層樓的機會，譬如說劉德音就是很好的例子，台灣有機會在世界第一強國變得更加重要，拉台積電過去美國的民主黨會視為成就，讓台積電在美國成功擴大的共和黨也會視為成就。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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