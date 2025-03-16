沈榮欽國際視野》微知識：全球最繁榮國家

根據最新的 Legatum 繁榮指數（2023），前十名除了紐西蘭（10）之外，都是歐洲國家的天下。 台灣排名世界第 20 名，介於美國和愛沙尼亞之間。

◎沈榮欽

Legatum Institute 每年根據 104 個變數，將之分為 12 大類，據以排名世界各國的繁榮程度。

2023最新排名 前十除了紐國全是歐洲國家

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根據最新的 Legatum 繁榮指數（2023），前十名除了紐西蘭（10）之外，都是歐洲國家的天下。

根據最新的 Legatum 繁榮指數（2023）。（取自貼文）

台灣排名世界第 20 名，介於美國和愛沙尼亞之間。

亞洲國家比台灣前面的有日本（16）、新加坡（17）；比台灣後面的有香港（22）、南韓（29）、馬來西亞（43）、中國（54）、泰國（64）、越南（73）等。

在各細項排名中，台灣表現從好到壞，分別是（括號內為全球該項排名）：

● Safety & Security （4）, Health （4）, Enterprise Conditions （7）, Economic Quality （12）, Education （16）

● Governance （20）, Investment Environment （23）, Personal Freedom （26）, Living Conditions （31）, Infrastructure and Market Access （34）

● Social Capital （44）, Natural Environment （73）

較低的「社會資本」包括志願服務、慈善捐贈、幫助陌生人、制度信任以及感覺可以依賴家人和朋友的公民百分比。

「自然環境」則是衡量對人們日常生活有直接影響的自然環境方面以及可能影響子孫後代繁榮的變化。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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