林修民 半導體看天下》全面深度解析 台積電加碼千億美元對美投資效應

台積電擴大加碼美國消息一出，馬上引起台灣許多疑美論者的振奮，甚至包含一些台派也跟著受到蒙蔽起鬨，事實上、這件投資案不只對川普所代表的美國，也是對台積電本身有極大的益處，是一個WIN-WIN的方案。

◎林修民

美國總統川普於2025年3月4日與台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布:台積電將在美國再投資一千億美元，興建包括三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與一座研發中心。這是美國史上最大的單一外國直接投資案，不只對美國是大事，對台灣也是大事。

美國總統川普於3月4日與台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布:台積電將在美國再投資一千億美元。（路透）

上述消息一出，馬上引起台灣許多疑美論者的振奮，甚至包含一些台派也跟著受到蒙蔽起鬨，事實上、這件投資案不只對川普所代表的美國，也是對台積電本身有極大的益處，是一個WIN-WIN的方案。

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自從川普政府第二任上任後，打著讓美國再偉大復興的理想，即使對盟國如加拿大，只要貿易有不公平的差別，其就會祭出關稅手段，連號稱美國鐵桿兄弟的加拿大都如此，那幾乎所有客戶都在美國的台積電如何應對川普政府化解危機，一直都是全球關注的議題。

筆者之前曾經撰文: 如果川普真的對台積電課關稅會發生什麼事? 該文分析了目前台積電在美國市場的內容以及與台積電營收的關聯性。如果以該文的資料我們可以發現，就算如川普總統所說台積電這追加1,000億的投資可以讓美國製造的先進製程佔全球的40%，相較於目前台積電先進製程的美國客戶比率，仍然低很多。

在台積電的先進製程客戶中，在中國先進半導體全部被美國制裁的前提下，幾乎可以肯定只有台灣的聯發科會使用先進製程，因為先進製程幾乎都沒有歐洲與日本的客戶使用，其餘都是美國客戶，這就是魏董事長在白宮發言要特別感謝蘋果、輝達、高通與博通等等的原因，沒有他們，台積電不只不會有現在的亞利桑那廠，甚至公司也不會像今天這麼發達。

台積電亞利桑那廠。（彭博檔案照）

綜觀台積電這次追加的投資案，除了追加了三座晶圓廠，還多了兩座先進封裝廠。其實多了先進封裝廠並不讓外界意外，因為只靠晶粒（Die）在美國製造沒用，沒有先進封裝，美國製造的晶粒還是要運回亞洲製造，故興建先進封裝廠是一個非常合理的投資方案。

但最讓疑美論者興奮的是台積電還宣布要在亞歷桑納州興建一座研發中心。讓某些向來親中反美的人士包含前總統與學者等，紛紛跳出來喊美國要搬走台積電了，台積電要變美積電了，台灣護國神山要被搶走了，台灣矽盾要失效了…這些言論只是對半導體、資通訊技術與產業貿易不了解背景下，所得出的錯誤結論。

研發中心搬走技術? 這是不可能發生的。

首先、美國跟台灣都是人權法治國家的一員，跟中國、北韓等國家完全不同。台積電最大優勢-營業秘密只能存在法治國家，在美國、就算是總統頒布的命令，隨時都可能被法院打臉，所謂搶走台灣的半導體技術根本不存在。因為美國法院也不會容許任何的職場背信行為。

其次、大家如果去上去台積電的官方網站查詢目前（2025年3月）人才招募的項目，大家會發現屬於研究發展的招募高達20項。其中不只包含傳統FAB所需要的TCAD、整合、模組等研發人才，甚至還包含3D封裝、SRAM等。

如果平常有在注意ISSCC或是IEDM等國際半導體頂尖期刊還會發現，台積電對次世代記憶體如RRAM或是MRAM….等等記憶體技術，甚至近年很紅的矽光子都有研究發表。

台積電積極研發，不僅對次世代記憶體如RRAM或是MRAM….等等記憶體技術，甚至近年很紅的矽光子都有研究發表。 （路透檔案照）

這是因為台積電為了維持其國際領先的技術研發目的，必須要多方嘗試多種可能性，不管是替矽的摩爾定律續命Pathfinding，或是找非矽的材料，甚至是量子計算，這些都是未來AI或是電腦計算可能方向，台積電的研發項目包山包海，就算多蓋一座研發中心在美國，也是不能把美國搶走台積電的研發技術畫上等號。

而上述的研發項目並沒有哪一個比較重要的問題，因為沒有人能知道矽究竟可以微縮到多小，透過新型的電晶體架構如FINFET，GAA甚至CFET不斷的替矽續命外，我們也不能忘了過去半導體也曾經發生過新型元件（電晶體）的研發誕生一夕間讓所有真空管置於無用之地的歷史。

另外，就算是短期營收的研發項目- 矽製程微縮研究發展，多一個美國研發中心只是讓台積電加快研發的項目，更讓其他的競爭對手距離台積電的車尾燈會更遠。

《張忠謀自傳》揭露當年20奈米本來不在規劃中。（遠見·天下文化提供）

台積電創辦人張忠謀自傳中揭露當年本來台積電在量產28奈米後，本來要規劃往16奈米前進，20奈米本來不在規劃中，但後來蘋果要求20 奈米，台積電只好為了大客人推遲了原本16奈米的規劃，如果當時台積電有多的研發團隊，就可以同時研發多個製程滿足客人的各種要求，這只會讓台積電的競爭對手更難以招架。

事實上這種多個研發團隊開發不同的產品在半導體界根本不是什麼新鮮事，Intel除了美國的研發團隊外，在以色列也一直都有CPU的設計團隊，並且開發出許多不凡的作品出來，台積電多一個少一個研發中心根本不足以撼動整個台積電的研發根基。

因此、台灣許多言論對台積電在美國設研發中心屬於過度憂慮。事實上即使是技術授權在半導體史上也是屢見不鮮，台灣的半導體歷史開始於美國RCA的授權，而RCA過去也是授權大戶，不只台灣，日本當時也是RCA的主要客戶，而況台積電在美國是獨資，更沒有技術外洩的問題。

台積電在美新投資解決了未來營運的前兩大隱憂 – 壟斷與台灣加一

台積電目前在先進製程超過90%的全球市佔率，而且幾乎在美國市場，這種幾乎已經到了獨佔的情況，絕對是美國反壟斷機構的眼中釘，如果讀者有注意到這次川普在白宮的開場談話曾談及台積電在美國壟斷就是一個典型例子。

在美國歷史上、多的是90%以上市佔最後被迫分拆的例子，而美國司法部隨時監控著台積電任何”不合理”行為下，台積電這招宣示在美國大舉投資製造，並沒有強制限制美國客戶非在台灣製造不可，大大減緩了台積電被處罰的”不合理”可能性。

台灣加一也是一個讓台積電經營團隊頭痛的議題。綜所皆知、台灣有一個惡鄰居，天天就在台灣的周邊動刀動槍，而且還有許多在台內應相互配合，所有台積電的客戶天天都在煩惱萬一真的哪天中國覺得可以動台灣動武的時候該怎麼辦?

所謂的台灣加一就上述環境下的產物，台積電的客戶會問台積電萬一台海真的出事時，你台積電的經營方案是甚麼? 這時候大舉在美投資可以緩解客戶的疑慮，甚至還包括解除投資人的疑慮。例如股神巴菲特就曾經憂慮台積電的地緣政治，因而先前賣出股票，或許、因為這次台積電加碼投資美國，下次波克夏所公布的投資組合會再度出現台積電也說不定。

台積電在美投資共1,650億美元後，未來發生的狀況

首先、此項對美新投資案解除川普政府對台積電的壓力、特別是在烏克蘭總統澤倫斯基在白宮跟川普不歡而散後，有台灣人能夠在白宮跟美國總統一起歡樂開記者會，使得這次投資活動更顯意義非凡。

其次、台美半導體關係將更緊密連結。台積電有更多商業活動在美國會讓台美關係更加交流，連川普總統回應記者時也提及，萬一中國武力犯台，美國會與台積電更多緊密連結而會有更大的影響力。

如果台積電全綁在台灣，萬一台灣有事，最開心的反而是intel。從其前CEO季辛格酸台積電就知道。（彭博檔案照）

因為美國並非沒有先進半導體製造能力，如昔日王者Intel，其今日遇到逆風只是半導體進度比台積電慢而已。並非沒有台積電，美國半導體就會活不下去，如果台積電全綁在台灣，萬一台灣有事，最開心的反而是intel。從其前CEO季辛格酸台積電就知道，而如今台積電跟美國更深綁在一起，反而讓台灣本身在地緣政治下更加安全。

另外、這樁投資案最大的受害者就是全球的終端消費者，目前全球獨家的台積電可以把美國製造的成本轉嫁給IC設計廠商，最終仍是終端消費者要買單，這從2007年 iPhone剛發行的訂價跟現在相比就可以知道，除了製程微縮越來越貴外，未來更多美國製造會讓更高的半導體製造成本降不下來。

台灣要對自己有自信

當年受美國RCA技轉半導體相關技術的各國廠商很多，後來證明也不是每家半導體廠商都像台積電這麼優秀，公司的文化才是一個企業能夠真正優秀的原因。台灣人擁有工作勤奮與優良的工作道德。放眼全球，能夠達到這種人才水準並不容易，實在無須對於台積電去美國設廠後對台灣本身的根基有任何的懷疑。

（作者為科技專欄作家）

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