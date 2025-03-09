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健康醫療網》別亂吃！止痛藥、抗生素不等於「消炎藥」 一文看懂三者作用、差異

認為所有能止痛、抗感染的藥都可以「消炎」，其實是錯誤的用藥觀念！
健康醫療網

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2025/03/09 08:30

◎ 健康醫療網

認為所有能止痛、抗感染的藥都可以「消炎」，其實是錯誤的用藥觀念！止痛藥、消炎藥、抗生素是常見的藥品，許多人習慣將它們統稱為「消炎藥」。對此聯新國際醫院運動醫學科王凱平醫師表示，實際上這三類藥物的作用完全不同，用錯藥不僅可能影響治療效果，還可能延遲傷勢癒合。

聯新國際醫院運動醫學科王凱平醫師表示，止痛藥、消炎藥、抗生素的作用完全不同，用錯藥不僅可能影響治療效果，還可能延遲傷勢癒合。（取自貼文）聯新國際醫院運動醫學科王凱平醫師表示，止痛藥、消炎藥、抗生素的作用完全不同，用錯藥不僅可能影響治療效果，還可能延遲傷勢癒合。（取自貼文）

止痛藥緩解疼痛、抗生素有殺菌作用　僅消炎藥可抑制發炎反應

止痛藥、消炎藥、抗生素的作用和適用情境都不相同，王凱平醫師也為大家列出了三者之間的差異：

止痛藥：目的為減少疼痛，但不影響發炎反應，多用於緩解頭痛、肌肉痠痛、術後疼痛等

消炎藥：可以抑制發炎反應，緩解腫脹與疼痛，多用於治療運動傷害、關節炎、慢性發炎等

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等

發炎也是身體修復的一部分　消炎藥用錯有「這影響」！

當受傷或進行手術後，醫師可能會開立止痛藥或消炎藥幫助減輕傷口帶來的不適。不過王凱平醫師指出，雖然消炎藥能夠減少腫脹與疼痛，但同時可能延遲組織的真正修復。醫師舉例，運動傷害治療中常用增生注射（Prolotherapy）、高濃度葡萄糖、PRP（高濃度血小板血漿）、PLT（血小板凍晶）等療法，核心機制是利用人體自身的發炎反應來啟動組織修復。就有一位運動員在接受PRP治療膝蓋韌帶撕裂傷時，使用了含有消炎藥的貼布，導致原本應增生的組織修復效果不佳，後來額外注射第二劑PRP，且未再使用消炎藥才順利恢復。

王醫師說明，「發炎反應」是身體的自我修復機制，會在受傷後啟動，能清除受損細胞並促進組織再生；過度抑制發炎反應，雖然短期內會感覺比較舒服，但也可能減緩身體修復的速度，甚至對長期恢復造成影響。尤其在進行增生注射等療法後，切記不要使用消炎藥，避免影響治療效果。醫師也提醒民眾，務必釐清止痛藥、消炎藥和抗生素的真正用途，避免發生錯誤用藥的情況。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 別亂吃！止痛藥、抗生素不等於「消炎藥」 一文看懂三者作用、差異

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