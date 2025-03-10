自由開講》解放軍是黑衣人組織還是豆腐渣部隊？

◎ 愚工



中國一年一度的兩會召開，去年兩會期間，中共軍委第二副主席何衛東的「解放軍虛假戰力說」重新被檢視，並與最近中共在台灣周邊海域及澳洲與紐西蘭之間海域無預警演習的黑衣人行徑相提並論。

中共軍委第二副主席何衛東。（取自中國國防部官網）

去年3月9日，中共中央軍委第二副主席何衛東出席中國全國人大軍方代表團會議時，宣示軍隊「要持續反腐，要堅決糾治形式主義、官僚主義，要打擊軍隊虛假作戰能力」。

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何衛東的「虛假作戰能力」說，是在憂黨憂民，還是在鬥爭其前輩，軍委第一副主席張幼俠，還是兼而有之，眾說紛紜。資料顯示，張幼俠掌管中央軍委的總裝備部、軍備、導彈和訓練等方面多年，其中，裝備發展部是解放軍貪腐的重災區，貪腐內容包括軍事裝備採購的質量缺陷，例如火箭燃料以次充優、燃料倒賣…。2024年12月，共有9名解放軍將領落馬，其中多人任職火箭軍，包括前兩任司令員李玉超、周亞寧，副司令員兼參謀長李傳廣，火箭軍裝備部長呂宏，及曾任火箭軍副司令、後任中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中等，就折射出貪腐結構冰山一角。

「虛假作戰能力」指的是中共的總裝備部、軍備、導彈和訓練等方面的造假情況，可能涉及軍事裝備採購的質量缺陷、中共軍方在訓練演習中的欺騙行為、買官賣官問題，導致很多不勝任的官員占據重要職位。

中共軍方貪腐問題嚴重，何衛東的「虛假作戰能力說」更讓人不得不懷疑解放軍的戰力。圖為中國解放軍火箭軍操演。（圖擷取自中國軍網）

中共戰力的虛實，除了1979年中越戰爭以「慘勝」自嗨，及2020年中印兩軍在邊界以狼牙棒及石塊當武器的黑衣人街頭混混式打法，未曾真正被檢驗過。

改革開放後，中共一日千里的雄偉建設令人瞠目，但其惡名昭彰，源於貪腐的豆腐渣工程詮釋「金玉其外，敗絮其中」的名言；解放軍在台灣周邊海域及澳洲與紐西蘭之間海域耀武揚威，乍看軍容壯大，猶如其建設令人瞠目結舌，但何衛東的「虛假作戰能力說」點出解放軍其實是一支「金玉其外，敗絮其中」的豆腐渣部隊？！

（作者業商）

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