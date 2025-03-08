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自由開講》親中打手意圖以八卦轉移罷免焦點 卻敲響紅色警鐘

2025/03/08 13:00

◎ 朱孟庠

清大校長當然查得到曾有一筆一千五百萬元的捐款紀錄，來自聯電。但清大兩位校長為何都忘恩負義，裝蒜、說謊？知識分子背叛良知成為紅色勢力的打手，這才是台灣社會的警鐘。黨國校長竟配合親中統派耍賤招，翁曉玲與清大合謀統戰，一目了然，一如當初的台大管中閔校長與社科院院長蘇宏達，製造一場論文抄襲的世紀冤案，鬥垮國安局長陳明通及桃園市長候選人林智堅，致二○二二年骨牌效應下地方大選民進黨大敗。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）國民黨立委翁曉玲。（資料照）

日前曹興誠臉書清楚說出整個過程：沈校長說他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙。我說幫忙可以，但要幫多少？我建議先下一盤圍棋，沈校長贏幾目，我就商請聯電董事會捐幾萬美金。我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事和我個人無關。

那麼鬥曹興誠何由？因為罷免要成功，關鍵在中間選民的仇恨值是否足以站出來，顯然徐巧芯的仇恨值相當高，我討厭徐巧芯，但若同時也不喜歡曹興誠，則最後乾脆就不出來投票。事先套好了招，把話塞進人家的嘴裡，惡意誹謗，這是中共慣用的伎倆，而面對校長的政治操作，清華竟全校鴉雀無聲，這才是最可怕的

聯電如約進行一千五百萬的捐款以後，和清大來往密切，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事。如果聯電一開始就言而無信，後續不可能和清大發展出良好關係。此外，聯電為清大整建「電機資訊館」（後來變成劉炯朗館），捐出一億兩千萬；替清大活動中心改建成君山音樂廳也捐出一億。這其中也有曹興誠對清大的協助，現清大不但不感恩，還倒打一耙，將來誰敢捐款給清大？

在此之前，紅統即以中共下三濫的一貫手段，粗糙而簡單的連連看：曹興誠有中國小三所以是國安破口，黑熊學院曾有親中商人接過案子，所以也是國安破口。賴清德任命曹興誠擔任國家韌性委員會核心，更是國安破口，突然曹興誠和黑熊學院是台灣國安問題？人盡皆知傅隨組織是中共病毒，台灣的國安破口，拿個中國小三瞬間就轉移焦點，終於他們也會怕，想摘下舔共紅帽子？

聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠近日遭親中勢力抹黃又抹紅。（記者劉信德攝）聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠近日遭親中勢力抹黃又抹紅。（記者劉信德攝）

民主內戰 一次清洗親中勢力

曹興誠將將之才，被逼著要站在前線與一群無賴戰，他們的意圖很清楚，想模糊「罷免」焦點，將舔中賣台的帽子反扣給曹董。遭中共通緝的頭號台獨分子曹興誠，竟突然成了台灣「國安破口」？可見「反共」凝聚了罷免共識，他們怕了，中共同路人反急著要抹紅別人，既邪惡且可笑！

臭鼬逃脫時放出「惡臭氣體」是牠們主要的保衛方式，我們不會被臭氣熏天的爛劇攪亂步驟，堅定罷免，按部就班，目標是消滅病毒，深化民主。試圖對曹興誠貼上亂台標籤，或詆毀其信用，皆是胡攪蠻纏，意圖分裂台派，打擊賴政府，好讓一隻隻臭鼬可以從大罷免中逃脫。紅統殘狠無下限，一如豺狼虎豹，從中央廚房放出統戰訊息，台灣人絕不被其迷惑。清大校長的舔中行徑是以提醒我們，台灣恐已被滲透不輕，就趁著「大罷免」，一次民主內戰，徹底清洗在台親中勢力

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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