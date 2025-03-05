一個律師的筆記本》藍委刪國防預算 美參議員批「玩危險遊戲」

再強調一次：自救攸關生死、罷免就是自救。如果臺灣人不能制止現在這屆國會多數黨，就等於是在告訴美國，臺灣人覺得自己的安全無所謂。

◎ 陳怡凱

引用：

「美國聯邦參議員蘇利文今天對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮⋯ 蘇利文說：『如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。』」

美國聯邦參議員蘇利文4日在參議院軍事委員會聽證會提問時提到台灣，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透檔案照）

「無黨派的聯邦參議員金恩（Angus King）⋯ 提到台灣立法院採取行動削減國防預算，質疑為何應派遣美軍冒著危險，去保衛『一個似乎不太關心自身防衛的實體』」

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「美國準國防部次長柯伯吉提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題⋯ 他進一步指出，台灣比照南韓模式建軍不僅可行也關乎公平，畢竟要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。」

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制止國民黨 罷免就是自救



人家話說到這個份上，已經講得很重了。

再強調一次：自救攸關生死、罷免就是自救。如果臺灣人不能制止現在這屆國會多數黨，就等於是在告訴美國，臺灣人覺得自己的安全無所謂。

到了那個時候，再跳出來說「我們不是這個意思」是沒有任何意義的。

在別人看來，我們的表現就是「這個意思」。

註：報導出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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