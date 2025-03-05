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一個律師的筆記本》藍委刪國防預算 美參議員批「玩危險遊戲」

再強調一次：自救攸關生死、罷免就是自救。如果臺灣人不能制止現在這屆國會多數黨，就等於是在告訴美國，臺灣人覺得自己的安全無所謂。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/03/05 17:00

◎ 陳怡凱

引用：

「美國聯邦參議員蘇利文今天對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮⋯ 蘇利文說：『如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。』」

美國聯邦參議員蘇利文4日在參議院軍事委員會聽證會提問時提到台灣，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透檔案照）美國聯邦參議員蘇利文4日在參議院軍事委員會聽證會提問時提到台灣，痛斥國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（路透檔案照）

「無黨派的聯邦參議員金恩（Angus King）⋯ 提到台灣立法院採取行動削減國防預算質疑為何應派遣美軍冒著危險，去保衛『一個似乎不太關心自身防衛的實體』」

美國準國防部次長柯伯吉提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題⋯ 他進一步指出，台灣比照南韓模式建軍不僅可行也關乎公平，畢竟要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。

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制止國民黨 罷免就是自救


人家話說到這個份上，已經講得很重了。

再強調一次：自救攸關生死、罷免就是自救。如果臺灣人不能制止現在這屆國會多數黨，就等於是在告訴美國，臺灣人覺得自己的安全無所謂

到了那個時候，再跳出來說「我們不是這個意思」是沒有任何意義的。

在別人看來，我們的表現就是「這個意思」。

註：報導出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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