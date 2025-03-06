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自由開講》重設護佐制度 化解台灣護士荒與急診崩盤危機

2025/03/06 11:30

◎ 曹賜斌

近日台灣護士荒及急診室壅塞崩盤危機，鬧得沸沸騰騰，人心惶惶，造成台灣醫政危機，茲提供下述建言，以求解套危機，並制度性革新亂局：

近來急診壅塞及醫護人力短缺情況引發社會關注，也造成台灣醫政危機。（資料照）近來急診壅塞及醫護人力短缺情況引發社會關注，也造成台灣醫政危機。（資料照）

護佐（Nursing Assistant或Assistant Nurse）為護理師助理，可協助護理師從事較基礎性與醫病較無關之簡易護理業務。（例如清洗病患身體、協助病房整潔、護理器材清理或撥補、協助病患送檢或轉床…等等），他們可安置於病房、急診室、開刀房、門診各處，此可使各處護理師們能專責於護理專業性較高、攸關病患醫治之護理工作，如此可使護理師現行之工作勞累及時間負荷減輕一半左右。

在護理師薪資不變動狀況下，此應會吸引護理師續任意願，及能照護更多患者，因而全國護士荒及醫院病房關床危機就可舒緩或解除，而急診室塞床患者就因病房可有空餘床位，得以順利安排住院，因而現今急診壅塞之崩盤危機，就可依序予以化解。

護佐功能猶如醫師助理（Physician Assistant，簡稱PA），皆是護理師與醫師等醫療人員之助手，其功能如同現行復健科之復健師、牙科之鑲牙師、眼科之視光師、精神科之心理師般，可協助護理師與醫師執行較基礎、助手性之工作。

若醫院各處能廣泛增設護佐，與護理師上下分工合作，則醫療人力就可補強，醫療品質就可提升，醫護人員過勞死及高離職率就會降低，護士荒、醫師荒及急診室崩盤等目前台灣國家醫政危機，就應可一舉化解。

護理師工作超量導致人才流失，圖為彰基推動住院整合照護，透過護理分級，減輕護理師工作負荷。（圖由彰基提供）護理師工作超量導致人才流失，圖為彰基推動住院整合照護，透過護理分級，減輕護理師工作負荷。（圖由彰基提供）

台灣早期盛行過護佐制度，包括助產士等，當時發揮很大救治功能。美國現今有PA制度（台灣尚無），也大力化解醫師荒功能。

護佐制度與醫師助理（PA）制度在外國已施行多年，在執行層面已無障礙且具可行性，值得台灣借鏡參考。此外，護佐人員之招募可由本國國民或外國新住民，不限性別來應徵，經過專業培訓與評核後就可上任，如此將有效擴大台灣就業機會，造福社會各階層。

建言：請政府醫政當局考慮重設護佐制度，大力培訓護佐人才，使其能成為護理師助手與得力助手，讓護士荒解套，則醫院關床、急診室人滿為患之醫療崩盤危機，亦將會為之化解

天佑台灣。

（作者為醫師、東方美容外科醫學會（OSAPS） 台灣國家代表）

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