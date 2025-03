黑熊學院》川普稱「台灣有事影響很大」，台積電全球設廠的矽盾意義

一個半導體廠的建設,從動工到生產通常要3-5年。可以預見,這次宣布的建廠計畫,將超過川普的任期,延續到2028年之後。 更白話說:台美現在是同一條船上的人,利益關係更緊密。

今天(0304)台積電的新聞,讓許多疑美論甚囂塵上,先別急,我們一個個討論。



川普稱「台灣有事影響很大」,台積電全球設廠的矽盾意義。(取自貼文)

疑美論1:台灣矽盾吹上天,川普上任一個月就要拆走?



以台積電作為代表的半導體先進製程生產鏈,是台灣優勢產業,其所涉及的是整體半導體製造生態系,而非只有單一企業。



先進製程半導體產業不是只有台積電,還要有上下游配套,包括人力到制度環境等。



因此,台灣的「矽盾」是整體產業環境,也是與國際間的經貿交流網絡。



「矽盾」並不是僅存在台灣才叫做強大。矽盾要走向國際、連結世界、與國際深度綁定,最好能到密不可分,才能展現它真正的強大。

疑美論:台灣矽盾吹上天,川普上任一個月就要拆走?(取自貼文)

半導體產業隨著世代推進,晶圓的製程有上千道程序,相關供應商、設備商、協力廠商極其複雜。整體產業生態系很難因為單一家產業,就整個被拿走。



更何況今天台積電到美國去投資設廠,是對全球市場產業佈局的一部分。台積電也早在日本熊本建廠,預計也會在歐洲陸續設廠。



台積電也早在日本熊本建廠。熊本二廠本也將在今年動工。(法新社檔案照)

一個跨國企業要進一步擴大增值,向全球佈局是必經之路,更何況台積電已經是全球前20大企業之一。



這也使得台積電與台灣乃至世界各國,建立了更密不可分的利益攸關,對世界有更大的影響力。



所以川普在會談中說:「若台灣有事,顯然是災難性的事件,」——這場災難,「不僅是台灣的災難,也是美國的災難」;「如果台灣發生什麼事,影響會很大」(It would have a big impact if something should happen with Taiwan.)。



疑美論2:「護國神山」整座技術被偷?



被稱作「護國神山」的半導體產業技術固然重要,但其關鍵價值則在於包含製程、良率等規模生產的表現。



支撐起這些優勢的因素,就包括人才與產業環境、制度文化等缺一不可。到美國設廠投資是「企業擴大產能」,並不是技術出賣,遑論「被奪取」。



核心的生產技術仍牢牢掌握在台積電,而先進製程不僅需要技術,同時也仰賴管理制度與環境。



不是把機台買進來、廠房蓋起來就能生產,不然中國中芯早就「遙遙領先」。

疑美論3:等中國打台灣時,美國就不會來幫忙?



這類的企業投資協議,都不會是「一次性的投資」。



一個半導體廠的建設,從動工到生產通常要3-5年。可以預見,這次宣布的建廠計畫,將超過川普的任期,延續到2028年之後。



這只是個開始,接下來將會是持續地經貿合作,包括資金技術、生產計劃以及研發合作的進行,從而兩國也會不斷產生並擴大彼此的利益。



更白話說:台美現在是同一條船上的人,利益關係更緊密。



一但中國要攻打台灣,上述提到投資、技術等供應鏈及合作都會遭到破壞與中斷,這時 #打台灣就等於是美國的損失 ,美國豈能坐視不管?



結論:疑美不疑中,到頭一場空



中國國民黨一天到晚說「台灣只剩下台積電可以吹」,但當美國來想談生意時又說「護國神山不能被美國拿走」,這種包牌式說法根本自相矛盾。



大家別忘了,中國國民黨當年要讓中資入股台灣半導體產業,那家企業還大言不慚說要買下台積電。你一定記得,那家企業就是紫光集團,不但已破產,老闆還鋃鐺入獄。

別忘了,中國國民黨當年要讓中資入股台灣半導體產業,紫光老闆還大言不慚說要買下台積電。(路透社檔案照)

在鼓吹投資想侵略我們的中國時,就絕口不提「技術可能會被偷走」,甚至連人身安全都置若罔聞。



但在投資美國時,又大聲嚷嚷「美國就是想把台灣當棋子」、「我們要保護台灣財產」——這時候又突然要「全球佈局」。



沒說的是,他們的「全球佈局」永遠都只有中國。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書:

