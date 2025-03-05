黑熊學院》川普稱「台灣有事影響很大」，台積電全球設廠的矽盾意義

一個半導體廠的建設，從動工到生產通常要3-5年。可以預見，這次宣布的建廠計畫，將超過川普的任期，延續到2028年之後。 更白話說：台美現在是同一條船上的人，利益關係更緊密。

◎ 黑熊學院



今天（0304）台積電的新聞，讓許多疑美論甚囂塵上，先別急，我們一個個討論。



川普稱「台灣有事影響很大」，台積電全球設廠的矽盾意義。（取自貼文）

疑美論1：台灣矽盾吹上天，川普上任一個月就要拆走？



以台積電作為代表的半導體先進製程生產鏈，是台灣優勢產業，其所涉及的是整體半導體製造生態系，而非只有單一企業。



先進製程半導體產業不是只有台積電，還要有上下游配套，包括人力到制度環境等。



因此，台灣的「矽盾」是整體產業環境，也是與國際間的經貿交流網絡。



「矽盾」並不是僅存在台灣才叫做強大。矽盾要走向國際、連結世界、與國際深度綁定，最好能到密不可分，才能展現它真正的強大。

疑美論：台灣矽盾吹上天，川普上任一個月就要拆走？（取自貼文）

半導體產業隨著世代推進，晶圓的製程有上千道程序，相關供應商、設備商、協力廠商極其複雜。整體產業生態系很難因為單一家產業，就整個被拿走。



更何況今天台積電到美國去投資設廠，是對全球市場產業佈局的一部分。台積電也早在日本熊本建廠，預計也會在歐洲陸續設廠。



台積電也早在日本熊本建廠。熊本二廠本也將在今年動工。（法新社檔案照）

一個跨國企業要進一步擴大增值，向全球佈局是必經之路，更何況台積電已經是全球前20大企業之一。



這也使得台積電與台灣乃至世界各國，建立了更密不可分的利益攸關，對世界有更大的影響力。



所以川普在會談中說：「若台灣有事，顯然是災難性的事件，」——這場災難，「不僅是台灣的災難，也是美國的災難」；「如果台灣發生什麼事，影響會很大」（It would have a big impact if something should happen with Taiwan.）。



疑美論2：「護國神山」整座技術被偷？



被稱作「護國神山」的半導體產業技術固然重要，但其關鍵價值則在於包含製程、良率等規模生產的表現。



支撐起這些優勢的因素，就包括人才與產業環境、制度文化等缺一不可。到美國設廠投資是「企業擴大產能」，並不是技術出賣，遑論「被奪取」。



核心的生產技術仍牢牢掌握在台積電，而先進製程不僅需要技術，同時也仰賴管理制度與環境。



不是把機台買進來、廠房蓋起來就能生產，不然中國中芯早就「遙遙領先」。

請繼續往下閱讀...

疑美論3：等中國打台灣時，美國就不會來幫忙？



這類的企業投資協議，都不會是「一次性的投資」。



一個半導體廠的建設，從動工到生產通常要3-5年。可以預見，這次宣布的建廠計畫，將超過川普的任期，延續到2028年之後。



這只是個開始，接下來將會是持續地經貿合作，包括資金技術、生產計劃以及研發合作的進行，從而兩國也會不斷產生並擴大彼此的利益。



更白話說：台美現在是同一條船上的人，利益關係更緊密。



一但中國要攻打台灣，上述提到投資、技術等供應鏈及合作都會遭到破壞與中斷，這時 #打台灣就等於是美國的損失 ，美國豈能坐視不管？



結論：疑美不疑中，到頭一場空



中國國民黨一天到晚說「台灣只剩下台積電可以吹」，但當美國來想談生意時又說「護國神山不能被美國拿走」，這種包牌式說法根本自相矛盾。



大家別忘了，中國國民黨當年要讓中資入股台灣半導體產業，那家企業還大言不慚說要買下台積電。你一定記得，那家企業就是紫光集團，不但已破產，老闆還鋃鐺入獄。

別忘了，中國國民黨當年要讓中資入股台灣半導體產業，紫光老闆還大言不慚說要買下台積電。（路透社檔案照）

在鼓吹投資想侵略我們的中國時，就絕口不提「技術可能會被偷走」，甚至連人身安全都置若罔聞。



但在投資美國時，又大聲嚷嚷「美國就是想把台灣當棋子」、「我們要保護台灣財產」——這時候又突然要「全球佈局」。



沒說的是，他們的「全球佈局」永遠都只有中國。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法