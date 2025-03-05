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許美華頻道》激動！魏哲家在白宮的C位 台灣站上世界的舞台

國際政治是比實力的，魏哲家在這場記者會得到的高度尊崇，不只是因為那1000億加碼而已，而是台積電在業界無法撼動的地位。
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/05 09:00

◎ 許美華

看到魏哲家在美國白宮記者會的新聞照片，心情真的很激動；怎麼想得到，有一天台灣人可以站在那裡。

看到魏哲家在美國白宮記者會的新聞照片，心情真的很激動。（照片來源:美國在台協會AIT臉書，取自貼文）看到魏哲家在美國白宮記者會的新聞照片，心情真的很激動。（照片來源:美國在台協會AIT臉書，取自貼文）

不到十年前，我們還在艱苦抵抗紫光入侵，還不到十年，原來我們已經走了那麼遠！

2015年中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）2015年中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

昨天（0304）這場記者會，川普展現了對台積電至高的推崇，你可以說川普是生意人，但他就是崇拜強者、贏家，而台灣半導體的航空母艦-台積電，就是靠實力贏得川普的尊敬。

「川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人」

川普在記者會開頭時直接表示，魏哲家是一位非常獨特的人，不論是在晶片界或是商業界，「沒有人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇。」

川普在邀請致詞時，先將麥克風交給魏哲家，並轉頭向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，「我想應該由他（魏哲家）先說幾句，因為他是現在會議室裡最重要的人。」

這場記者會，川普展現了對台積電至高的推崇。（歐新社）這場記者會，川普展現了對台積電至高的推崇。（歐新社）

通常這樣的公開場合，都是政府官員先講話，但川普特別把麥克風先交給魏哲家，叫商務部長排隊站旁邊，真的是做足面子給代表台積電的魏哲家。

國際政治是比實力的，魏哲家在這場記者會得到的高度尊崇，不只是因為那1000億加碼而已，而是台積電在業界無法撼動的地位。

川普談判最愛講「籌碼」，台積電絕對有川普想要的牌，不然，台積電端出沒有押日期的1000億加碼，後續彈性還很大，川普不也開心「買單」了？

再說下去，如果美國自家寶貝Intel成材，也輪不到魏哲家在白宮跟川普高調開記者會。台積電加碼1000億的思維和故事，值得討論的層面太多，這裡單純講心情。

尤其是前幾天才剛上演澤倫斯基被趕出白宮的劇情，對照台積電魏哲家得到的尊崇，怎麼不令人百感交集。

台灣人已經站上世界舞台，真的不要妄自菲薄，我們要看得起自己！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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